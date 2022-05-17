Моуриньо интересен «Ньюкаслу»

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сегодня, 11:32

Владельцы «Ньюкасла» заинтересованы в приглашении наставника «Ромы» на пост главного тренера команды.

Однако нынешний тренер «сорок» успешно делает свою работу, подняв команду из зоны вылета, болельщики клуба также с позитивом настроены по отношению к наставнику. Моуриньо на данный момент не планирует менять место работы.

Напомним, португальский специалист в Англии работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».