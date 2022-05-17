Моуриньо интересен «Ньюкаслу»

Владельцы «Ньюкасла» заинтересованы в приглашении наставника «Ромы» Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды.
Однако нынешний тренер «сорок» Эдди Хау успешно делает свою работу, подняв команду из зоны вылета, болельщики клуба также с позитивом настроены по отношению к наставнику. Моуриньо на данный момент не планирует менять место работы.
Напомним, португальский специалист в Англии работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
Руководство клуба Ньюкасл, сразу показали что никаких не обдуманных решений , а тем более действий не делают. Подход очень рациональный и взвешаный . И между прочим очень отличается от других арабских шейхов , владельцев футбольных клубов. Хотя у Ньюкасла есть всё , я имею ввиду финансовую составляющую, чтобы преобрести любого игрока и любого тренера. И преобретая молодого амбициозного Эдди Хау , наверняка взвесили все риски , все за и против . Тем более в тот момент когда команда находилась в самом подвале турнирной таблицы и был огромный риск , того что команда может лишиться прописки в АПЛ и окажется в Чемпоншипе. Так что Эдди сейчас может совсем не переживать за такие вбросы , по поводу Моуриньо и т.п. И ещё по поводу Моуриньо, уж больно большая разница в зарплатной ведомости у этих двух тренеров . Да и тактики совершенно разные. И даже здесь Эдди предпочтительнее выглядит. А как показывает практика, эти шейхи которые преобрели Ньюкасл, умеют считать не только деньги 💰, но и просчитать риски . Сразу видно , что у Ньюкасл хороший профессиональный менеджерский состав. И Моуриньо здесь точно никто не ждёт . Удачи Ньюкасл вместе с Эдди.
Руководство клуба Ньюкасл, сразу показали что никаких не обдуманных решений , а тем более действий не делают. Подход очень рациональный и взвешаный . И между прочим очень отличается от других арабских шейхов , владельцев футбольных клубов. Хотя у Ньюкасла есть всё , я имею ввиду финансовую составляющую, чтобы преобрести любого игрока и любого тренера. И преобретая молодого амбициозного Эдди Хау , наверняка взвесили все риски , все за и против . Тем более в тот момент когда команда находилась в самом подвале турнирной таблицы и был огромный риск , того что команда может лишиться прописки в АПЛ и окажется в Чемпоншипе. Так что Эдди сейчас может совсем не переживать за такие вбросы , по поводу Моуриньо и т.п. И ещё по поводу Моуриньо, уж больно большая разница в зарплатной ведомости у этих двух тренеров . Да и тактики совершенно разные. И даже здесь Эдди предпочтительнее выглядит. А как показывает практика, эти шейхи которые преобрели Ньюкасл, умеют считать не только деньги 💰, но и просчитать риски . Сразу видно , что у Ньюкасл хороший профессиональный менеджерский состав. И Моуриньо здесь точно никто не ждёт . Удачи Ньюкасл вместе с Эдди.
Ведь так было в Челси. Не нужен Кежман, Дафф, Гудьонсон, Роббен купим Эссьена, Малуда, Шон Райт Филлипса, Манише, Баллака, Оби Микела.
Нужно будет очень много денег и тратить не меньше МС. Челси, МЮ вышел уже из такой гонки. А Тоттенхэм не мог конкурировать финансово с такими клубами еще 20 лет назад.
Если Ньюкасл готов тратить много, тогда Жозе освоит бюджет клуба.
Ведь так было в Челси. Не нужен Кежман, Дафф, Гудьонсон, Роббен купим Эссьена, Малуда, Шон Райт Филлипса, Манише, Баллака, Оби Микела.
Нужно будет очень много денег и тратить не меньше МС. Челси, МЮ вышел уже из такой гонки. А Тоттенхэм не мог конкурировать финансово с такими клубами еще 20 лет назад.
Если Ньюкасл готов тратить много, тогда Жозе освоит бюджет клуба.