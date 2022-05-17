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Моуриньо интересен «Ньюкаслу»

сегодня, 11:32

Владельцы «Ньюкасла» заинтересованы в приглашении наставника «Ромы» Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды.

Однако нынешний тренер «сорок» Эдди Хау успешно делает свою работу, подняв команду из зоны вылета, болельщики клуба также с позитивом настроены по отношению к наставнику. Моуриньо на данный момент не планирует менять место работы.

Напомним, португальский специалист в Англии работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:37
Конечно было бы весело, если бы Моуриньо вернулся бы в АПЛ, вот только для чего он Ньюкаслу??? Эдди Хау отлично справляется со своей задачей! Он вытащил из болота клуб всего лишь за пол года и с минимальными вложениями....думаю если летом ему прикупят еще несколько сильных и нужных именно тренеру игроков,то и результаты сорок в следующем сезоне будут в разы лучше
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 14:30
Жозе будет скупать дорогих игроков, только так он сможет дать результат в АПЛ.
Ведь так было в Челси. Не нужен Кежман, Дафф, Гудьонсон, Роббен купим Эссьена, Малуда, Шон Райт Филлипса, Манише, Баллака, Оби Микела.
Нужно будет очень много денег и тратить не меньше МС. Челси, МЮ вышел уже из такой гонки. А Тоттенхэм не мог конкурировать финансово с такими клубами еще 20 лет назад.
Если Ньюкасл готов тратить много, тогда Жозе освоит бюджет клуба.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:00
Нечего ему делать в Англии.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:56
Опять те же самые грабли.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:34
Моуриньо вроде говорил что Тоттенхэм последний клуб в АПЛ который он тренькал)))))).......через 3-5 лет может Жозе и вернется в Англию........может даже в Челси третий заход........
ОПС
ОПС
сегодня в 13:21
Ну и пусть.
asraeil
asraeil
сегодня в 13:13
Нечего ему делать в Англии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:53
Этот проект будет ему интересен
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:51
Это приглашение станет большой ошибкой
5qjw6ns3kpuq
5qjw6ns3kpuq
сегодня в 12:49
Моуринью может дать результат, но после него остаётся выжженная земля
drug01
drug01
сегодня в 12:49
Он не мальчишка не пойдет
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 12:40
Какой еще Моур?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 12:34
Ему тоже интересно, поскольку там есть деньги))
STVA 1
STVA 1 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
сегодня в 12:28
Вообще то это один из самых богатых клубов сейчас!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:26
Отличный шанс для португальского аферюги провернуть свою классическую и коронную схему с неустойкой и получить свой самый большой куш в карьере, разведя очередной денежный мешок, наказав их за беспросветную тупость!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:20
Опять чьи-то больные фантазии.
Руководство клуба Ньюкасл, сразу показали что никаких не обдуманных решений , а тем более действий не делают. Подход очень рациональный и взвешаный . И между прочим очень отличается от других арабских шейхов , владельцев футбольных клубов. Хотя у Ньюкасла есть всё , я имею ввиду финансовую составляющую, чтобы преобрести любого игрока и любого тренера. И преобретая молодого амбициозного Эдди Хау , наверняка взвесили все риски , все за и против . Тем более в тот момент когда команда находилась в самом подвале турнирной таблицы и был огромный риск , того что команда может лишиться прописки в АПЛ и окажется в Чемпоншипе. Так что Эдди сейчас может совсем не переживать за такие вбросы , по поводу Моуриньо и т.п. И ещё по поводу Моуриньо, уж больно большая разница в зарплатной ведомости у этих двух тренеров . Да и тактики совершенно разные. И даже здесь Эдди предпочтительнее выглядит. А как показывает практика, эти шейхи которые преобрели Ньюкасл, умеют считать не только деньги 💰, но и просчитать риски . Сразу видно , что у Ньюкасл хороший профессиональный менеджерский состав. И Моуриньо здесь точно никто не ждёт . Удачи Ньюкасл вместе с Эдди.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 12:16
Моур любит богатые клубы, вряд ли он пойдет к этим нищебродам
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 12:12
Моуриньо всё, не верю в него
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:08
Хрен его знает мож и получится. Но он же топ игроков запросит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:51
Хотелось бы ещё раз увидеть Маура в АПЛ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:39
Можно и попробовать
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:37
Лучше оставить Хау
allemz
allemz
сегодня в 11:36
Фигню не несите, Хоу топ и будет расти вместе с командой. Какой еще Моур?
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