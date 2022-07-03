Гнабри интересен клубам из Манчестера

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03 июля 2022, 08:38

Футболист «Баварии» интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб хочет сохранить игрока, однако готов изменить свое решение, если предложение будет достойным. Главные тренеры вышеназванных клубов из Манчестера очень хотят видеть немецкого полузащитника в составе своей команды, клубы следят за ситуацией с контрактом Гнабри.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны лондонского клуба.