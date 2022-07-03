Гнабри интересен клубам из Манчестера

Футболист «Баварии» Серж Гнабри интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Немецкий клуб хочет сохранить игрока, однако готов изменить свое решение, если предложение будет достойным. Главные тренеры вышеназванных клубов из Манчестера очень хотят видеть немецкого полузащитника в составе своей команды, клубы следят за ситуацией с контрактом Гнабри.
Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны лондонского клуба.
Если выбирать между двумя Манчестерскими клубами, то наверное МЮ более подходящий вариант, т.к Эрик тен Хаг строит новую команду, и фланги в лице Гнабри /Антонио выглядят неплохо.
Вариант с МС конечно привлекательней, но у Пепа играл Лерой Сане, по типажу и манере игры схожий с Гнабри, но Пеп слегкостью отпустил того в Баварию, а значит не так уж и нужны игроки такого плана.
А вообще я хотел бы чтоб Серж вернулся в Арсенал.
Если выбирать между двумя Манчестерскими клубами, то наверное МЮ более подходящий вариант, т.к Эрик тен Хаг строит новую команду, и фланги в лице Гнабри /Антонио выглядят неплохо.
Вариант с МС конечно привлекательней, но у Пепа играл Лерой Сане, по типажу и манере игры схожий с Гнабри, но Пеп слегкостью отпустил того в Баварию, а значит не так уж и нужны игроки такого плана.
А вообще я хотел бы чтоб Серж вернулся в Арсенал.