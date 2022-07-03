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Гнабри интересен клубам из Манчестера

03 июля 2022, 08:38

Футболист «Баварии» Серж Гнабри интересен «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб хочет сохранить игрока, однако готов изменить свое решение, если предложение будет достойным. Главные тренеры вышеназванных клубов из Манчестера очень хотят видеть немецкого полузащитника в составе своей команды, клубы следят за ситуацией с контрактом Гнабри.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны лондонского клуба.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
03 июля в 10:23
Если за него зацепились, значит что то он значит.
A.S.A
A.S.A
03 июля в 09:54, ред.
Гнабри отлично заиграл в Баварии, но видимо хочет чего-то нового, это нормально, и это хорошо,т.к игроку все еще интересен футбол а не деньги. Если смотреть на его игровые качества, то это больше игрок для Клоппа. Он может и по флангу отлично пробежаться, сместиться в центр и пробить, может отдать хорошую передачу, и т.д....

Если выбирать между двумя Манчестерскими клубами, то наверное МЮ более подходящий вариант, т.к Эрик тен Хаг строит новую команду, и фланги в лице Гнабри /Антонио выглядят неплохо.

Вариант с МС конечно привлекательней, но у Пепа играл Лерой Сане, по типажу и манере игры схожий с Гнабри, но Пеп слегкостью отпустил того в Баварию, а значит не так уж и нужны игроки такого плана.

А вообще я хотел бы чтоб Серж вернулся в Арсенал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 08:43
Гнабри слишком переоценили
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 08:42
И снова деньги
Гость
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