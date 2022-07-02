Роналду хочет в Лигу чемпионов. «Челси» и «Милан» отпугивают запросы

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02 июля 2022, 23:04

Криштиану принял решение об уходе из МЮ .

«Челси» и «Милан» — фавориты

Гари Невилл продал всю контору. В ответе на едкое сообщение от Каррагера явно намекнул, что португалец сохранит любовь к команде, даже когда ее покинет. Никто не пишет глупостей, что Криштиану точно останется. Источники, которые сообщили, что португалец попросил о трансфере, серьезные. Также нет гневных опровержений со стороны агента.

Роналду хочет в команду из Лиги чемпионов. Тухель предложил «Челси» подписать капризного Неймара, а новый босс «аристократов» увидел, что можно совершить трансфер Роналду. Не прошлой неделе Боэли ужинал с Мендешем. Также португальский агент встречался с представителями «Ромы», отсюда информация от нескольких бывших игроков римлян – предложение сделано. Но у Моуриньо нет путевки в Лигу чемпионов.

А вот «Милан» — вариант, поскольку подписание Ориги, наличие Жиру и травмированного Ибрагимовича не отменяет класс Роналду. Также на горизонте логично появится «Бавария». Кану и Салихамиджичу надо объяснить почтенной публике, почему Левандовски бежит в кризисную «Барселону». Мане – классный футболист, но по популярности с Роналду не сравнится. Никто не выдаст контракт с первой встречи, но многие задумаются.

Предсказуемое развитие событий

Тен Хаг отказался встречаться с Рангником, вынудив того уволиться. Какова вероятность, что наставник, который с порога попросил больше трансферных прав, будет держаться за человека, которому тридцать семь лет? И даже если Эрик после общения с Роналду пришел к выводу, что чемпионский опыт португальца пригодится, аналитики покажут голландскому тренеру выкладки, которые намного жестче любых чисто словесных оценок.

Форвард забивал мячи, а команда при этом не стала играть лучше. Плюс Роналду остался человеком с эго самого популярного спортсмена планеты. Только его люди знают, сколько миллионов из подписчиков на официальных страницах португальца – боты. Но сам факт, что футболисту важно быть первым, доказывает даже такая мелочь. А МЮ не кандидат на чемпионство в АПЛ , конкуренты объективно намного сильнее. Их строили с умом годами, а «дьяволы» страдали.

Криштиану страдать не хочет. Не стоит забывать, как Роналду вообще вернулся. Переходил к Гвардиоле в МС , а Хосеп имел неосторожность допустить, что возрастной форвард время от времени будет на скамейке. И лишь после этого включились Фергюсон, Эвра и Фердинанд, убедили Роналду перейти в клуб юности. Могло получиться, если бы Погба, Магуайр и Фред были готовы к повторению подвига «Лестера». Но остались без ЛЧ , а португалец не может себе такого позволить. Его желание уйти из МЮ не удивляет совершенно.

МЮ выгодно, чтобы Роналду ушел

Все поняли, что пытается уйти. То есть если останется, то унизят самого футболиста: никому не пригодился. Опасно обижать такого тигра. Да и если все замечательно, то вывод для МЮ так себе. Допустим, у тен Хага многое получается, Де Ха отражает удары. Магуайр играет так, как за сборную в лучших поединках. Френки де Йонг укрепляет центр поля, появляется первый пас на Бруну, тот пасует на Роналду, оживает Санчо, не теряется Рэшфорд.

Предположим, МЮ играет намного качественнее. Но пиковая форма приводит их максимум на третье место. Это если злой состав Конте не выстреливает, оставляя Роналду на пятой строчке, ниже «шпор» и «Челси», невзирая на явный прогресс в игре. В «Милане» или «Баварии», даже в ПСЖ , откуда явно выкуривают Неймара вслед за Ди Марией, Роналду будет намного комфортнее. Другое дело, что в Париже есть Месси.

Лионель может зло отреагировать на новость о появлении португальца. Это на гала-концертах друг другу улыбаются, а что думают на самом деле – загадка. Сейчас такой век, что многие пытаются казаться намного лучше, чем есть на самом деле. В футболе лицемерие и попытка сделать из каждой звезды куклу Кена зашкаливает. Мбаппе – святой, Салах – святой, Роналду и Месси – аналогично. Но не стоит превращать талантливых людей в божественные фигуры.

Во-первых, все в списке очень любят деньги и роскошную жизнь. Криштиану выбрал «Ювентус», ведь именно там предложили дикую зарплату. Во-вторых, как Месси жалеет, что просчитался с отцом, когда подписывал дикий контракт с «Барселоной» — не смог в итоге остаться, так Роналду жалеет, что не играл за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Взял бы титул, получил шанс сыграть в решающих стадиях Лиги чемпионов. Быть может, даже мог затащить Гвардиолу в финал.

Мендеш просчитался, нет клуба для CR7

Когда говорим об интересах футболиста, то ему лучше найти клуб, где сможет проявить лучшие качества не в Лиге Европы. Когда говорим об интересах нового МЮ , то цепляться за 37-летнего форварда, но не подписывать никого в центр атаки – например, Кейна, тоже опасно. «Бавария» себе найдет нападающего вместо Левандовского. Могут хоть Мане поставить в центр, как делал Клопп. ПСЖ может подписать Скаммаку. И хотя намного слабее, чем Роналду в любом возрасте, у итальянца есть роскошь, которую не купить за деньги – время. Вот это тен Хаг четко понимает. Если его МЮ становится еще более зависимым от Криштиану в новом сезоне, то стратегически это прокол.

Разумно расстаться, раз не получилось с первой попытки. «Милан» кажется неплохим вариантом – парочка обладателей «Золотого мяча» доигрывали как раз в этом клубе, есть традиция подписания легенд. «Челси» уже интереснее и опаснее, поскольку Роналду может добавить команде, которой не хватало конкретики в атаке, голы в промышленных масштабах. Даже переход в ПСЖ , где есть Месси и Мбаппе на флангах – любопытный разворот. И только еще один сезон в МЮ , где Роналду занимает место в центре атаки, но команда при этом не развивается, будет печальным сценарием для всех сторон.

Проблема в финансовых запросах. Но когда владельцу любого клуба предлагают контракт с Криштиану, то налетают с бизнес-планами, как превратить в миллионы новое сотрудничество. 37-летнего Роналду все опасаются, но сильнее всего надо опасаться МЮ . Если португалец остается и играет слабо, то получается, что речь о команде, за которую не забивает сам Криштиану. Если выступает феноменально, то удар по всем напарникам, ведь их превзошел ветеран. «Ювентусу» голевое превосходство Роналду ничего стратегически не дало – получилась четвертая команда Серии А.