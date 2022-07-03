Ботман: «Клубы платят много денег за футболистов, я тут ни при чем»

Новичок «Ньюкасла» поделился впечатлениями от своего перехода в стан «сорок». За игрока заплатят 37 миллионов евро.

Я сфокусировался только на игре, когда выступал за «Лилль». Сезон закончился, начались переговоры с разными клубами. Мне нравится АПЛ . У этого проекта светлое будущее. Я понял, что хочу тут оказаться, потому и выбрал «Ньюкасл». Для меня это — невероятное событие, очень хочу сыграть за свою новую команду.

Я стал самым дорогим защитником в истории «Ньюкасла»? Это реалии трансферного рынка. Клубы платят много денег за футболистов, я тут ни при чем. Я намерен играть максимально эффективно. Стараюсь не думать о сумме трансфера. Я просто наслаждаюсь. Посмотрим, что будет дальше.