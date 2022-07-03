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Ботман: «Клубы платят много денег за футболистов, я тут ни при чем»

03 июля 2022, 15:38

Новичок «Ньюкасла» Свен Ботман поделился впечатлениями от своего перехода в стан «сорок». За игрока заплатят 37 миллионов евро.

Я сфокусировался только на игре, когда выступал за «Лилль». Сезон закончился, начались переговоры с разными клубами. Мне нравится АПЛ. У этого проекта светлое будущее. Я понял, что хочу тут оказаться, потому и выбрал «Ньюкасл». Для меня это — невероятное событие, очень хочу сыграть за свою новую команду.

Я стал самым дорогим защитником в истории «Ньюкасла»? Это реалии трансферного рынка. Клубы платят много денег за футболистов, я тут ни при чем. Я намерен играть максимально эффективно. Стараюсь не думать о сумме трансфера. Я просто наслаждаюсь. Посмотрим, что будет дальше.

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Van Vanovich
Van Vanovich
03 июля в 18:56
Классный трансфер! Если еще Трипьер наберет форму, при которой он голы колотил в Нью-...Касле
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 15:41
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