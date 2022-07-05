Бернардески близок к подписанию контракта с «Торонто»

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05 июля 2022, 23:40

Бывший полузащитник «Ювентуса» может перейти в «Торонто» из МЛС .

Срок контракта итальянского хавбека с «бьянконери» истек в конце июня. Журналист Тэйлор Твеллман сообщает, что Федерико близок к переходу в «Торонто» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что переговоры с игроком ведет «Атлетико».