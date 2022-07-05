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Бернардески близок к подписанию контракта с «Торонто»

05 июля 2022, 23:40

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Торонто» из МЛС.

Срок контракта итальянского хавбека с «бьянконери» истек в конце июня. Журналист Тэйлор Твеллман сообщает, что Федерико близок к переходу в «Торонто» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что переговоры с игроком ведет «Атлетико».

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протон
протон
06 июля в 12:09
Бернардески был отличным звеном Юве (Когда-то)! А сейчас виноват не он а этот переломный момент в клубе в общем! Не осуждаю его как бывшего игрока Юве!! Желаю успехов и новых трофеев в МЛС!!
Там Лос Анжелес, который не Гэлэкси, куда пришли Кьеллини, Бэйл и был Вела лидеры регулярного чемпа и могут его выиграть. Торонто пока отстаёт от 7 места, что даёт место в плей-офф на 7 очков. Ну если выйдут может поборятся за главный трофей кубок МЛС
5cwx9hwpejxx
5cwx9hwpejxx
06 июля в 00:03
Желаем удачи!!!
Гость
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