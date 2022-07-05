Бернардески близок к подписанию контракта с «Торонто»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Торонто» из МЛС.
Срок контракта итальянского хавбека с «бьянконери» истек в конце июня. Журналист Тэйлор Твеллман сообщает, что Федерико близок к переходу в «Торонто» в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что переговоры с игроком ведет «Атлетико».
Там Лос Анжелес, который не Гэлэкси, куда пришли Кьеллини, Бэйл и был Вела лидеры регулярного чемпа и могут его выиграть. Торонто пока отстаёт от 7 места, что даёт место в плей-офф на 7 очков. Ну если выйдут может поборятся за главный трофей кубок МЛС
Там Лос Анжелес, который не Гэлэкси, куда пришли Кьеллини, Бэйл и был Вела лидеры регулярного чемпа и могут его выиграть. Торонто пока отстаёт от 7 места, что даёт место в плей-офф на 7 очков. Ну если выйдут может поборятся за главный трофей кубок МЛС