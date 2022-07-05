«Фламенго» ведёт переговоры с Венделом

Журналист из Бразилии Фабио Алейшо поделился подробностями по поводу ситуации полузащитника «Зенита» , которым интересуются «Фламенго», «Наполи» и «Эвертон».

«Фламенго» ведет переговоры с агентом Вендела, с самим футболистом и его семьей. По поводу клубов из Европы я не знаю. «Фламенго» точно хочет его. «Зенит» в курсе этого интереса. Если какое-то решение будет, то оно произойдет только после Суперкубка России. Вендел точно сыграет в субботу против «Спартака», а потом посмотрим. Из-за всей этой ситуации не знаю, насколько реально Вендел может, например, уехать в «Эвертон». Может быть, еще «Наполи» им интересуется, но в Англии вряд ли.

После матча со «Спартаком» он может уйти? Все будет зависеть от переговоров с Венделом, с его агентом. Но, когда у игрока есть желание уйти, клубу сложно отказать в этом. «Зенит» наверняка рассматривает тот вариант, где он не потеряет деньги за Вендела. Бразилец – очень большая потеря для «Зенита». Он ключевой игрок петербуржцев.