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Миранчук сделал хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче

10 июля 2022, 19:55

Сегодня, 10 июля, «Аталанта» провела контрольный матч с клубом «Раппресентатива Валь Сериана».

Клуб из Бергамо разгромил соперника со счетом 15:0.

Три из пятнадцати голов своей команды забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти из «Аталанты» в другой клуб Серии А.

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Все комментарии
truffagldino
truffagldino
11 июля в 06:35
Из года в год Аталанта начинает контрольные игры с такими соперниками, потом будут соперники из Англии.
1 984
1 984
11 июля в 02:38
Мои поздравления.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 01:47
Это не показатель.
Верг
Верг
11 июля в 01:30
Забыли написать, что обыграли любительскую команду сотрудников пиццерии
112910415
112910415
11 июля в 01:00
разминка для турнирного оптимизма )
амурец
амурец
10 июля в 23:53, ред.
Ну пусть хоть так позабивает за Аталанту, маразматик все равно ему играть нормально не даст
протон
протон
10 июля в 23:41
Леша лучший, осталось понять какой клуб его летом арендует и вполне вероятно без системы персонального прессинга и злого деда со скверным характером ярко раскроется.
протон
протон
10 июля в 23:40
"Контрольные" для Черчесова пишите, а для нормальных людей существуют товарищеские матчи.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 23:13
А толку?
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 22:45
Там все наверно забили.
Futurista
Futurista
10 июля в 22:22
Судя по счету там только ленивый не забивал)...Леха не поленился...
виктор бочарников
виктор бочарников
10 июля в 22:09
С дворовой командой играли,хотя и там себя надо суметь проявить, будем считать что на фарт,Лехе он точно не помешает.
Mi6
Mi6
10 июля в 21:34
Ну всё, теперь заиграет
Трезвый повар
Трезвый повар
10 июля в 21:06, ред.
Странно что команда уровня лиги чемпионов играет с таким дном. Но зато наш Алексей трёху положил
Сп62
Сп62
10 июля в 21:05
О таком успехе можно было и не сообщать.
Caniggia
Caniggia
10 июля в 21:02
На любителях неплохо размялся. Может стоит начать и в серии А зажигать?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 21:00
А в офц матчах будет тишина!
008Maximus
008Maximus
10 июля в 20:50
Хорошее начало
stanichnik
stanichnik
10 июля в 20:45
После такой рекламы теперь его точно кто-то купит.
Майкл59ru
Майкл59ru
10 июля в 20:44
Ну так он только с любителями и может выходить. Когда против него играют банковские клерки которые после работы собрались в футбол поиграть )
ZIBO rock
ZIBO rock
10 июля в 20:42
А я думал 3-0!)
drug01
drug01
10 июля в 20:31
Может пойдёт игра!!!!
Союзник противников
Союзник противников
10 июля в 20:29
План на предстоящий сезон выполнен???
AlanW 1
AlanW 1
10 июля в 20:28, ред.
А в чем смысл такого товарищеского матча с командой явно слабее Аталанты? Как в фильме Костолом с Винни Джонсом, где команда тюремщиков должна была сыграть против заключённых??

Ну теперь точно все пойдет по плану начальника той тюрьмы - разгромили любителей и набравшись уверенности будут биться за медали.
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 20:22
Дыр-дыр ?
Миранчук не опозорился ?
нечитайло
нечитайло
10 июля в 20:09
Вратарь сколько забил?
sihafazatron
sihafazatron
10 июля в 20:00
Контракт надо бы продлить после такого-то
Гость
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