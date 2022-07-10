Миранчук сделал хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче

Сегодня, 10 июля, «Аталанта» провела контрольный матч с клубом «Раппресентатива Валь Сериана».
Клуб из Бергамо разгромил соперника со счетом 15:0.
Три из пятнадцати голов своей команды забил российский полузащитник Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти из «Аталанты» в другой клуб Серии А.
Ну теперь точно все пойдет по плану начальника той тюрьмы - разгромили любителей и набравшись уверенности будут биться за медали.
Ну теперь точно все пойдет по плану начальника той тюрьмы - разгромили любителей и набравшись уверенности будут биться за медали.