Миранчук сделал хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче

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10 июля 2022, 19:55

Сегодня, 10 июля, «Аталанта» провела контрольный матч с клубом «Раппресентатива Валь Сериана».

Клуб из Бергамо разгромил соперника со счетом 15:0.

Три из пятнадцати голов своей команды забил российский полузащитник .

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти из «Аталанты» в другой клуб Серии А.