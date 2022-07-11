МЮ интересуется Томори, но англичанин не хочет уходить из «Милана»

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает CalcioMercato.
Однако 24-летний англичанин не хотел бы уходить из итальянской команды, так как в «Милане» он является игроком основы. В мае сообщалось, что руководство «Милана» предложит защитнику новый контракт, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2025 года.
В прошлом сезоне Томори провел за «Милан» 40 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Вопрос только в деньгах, так как МЮ может платить большие деньги.
Вопрос только в деньгах, так как МЮ может платить большие деньги.