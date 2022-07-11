МЮ интересуется Томори, но англичанин не хочет уходить из «Милана»

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11 июля 2022, 06:28

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Милана» . Об этом сообщает CalcioMercato.

Однако 24-летний англичанин не хотел бы уходить из итальянской команды, так как в «Милане» он является игроком основы. В мае сообщалось, что руководство «Милана» предложит защитнику новый контракт, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2025 года.

В прошлом сезоне Томори провел за «Милан» 40 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.