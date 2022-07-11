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МЮ интересуется Томори, но англичанин не хочет уходить из «Милана»

11 июля 2022, 06:28

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Милана» Фикайо Томори. Об этом сообщает CalcioMercato.

Однако 24-летний англичанин не хотел бы уходить из итальянской команды, так как в «Милане» он является игроком основы. В мае сообщалось, что руководство «Милана» предложит защитнику новый контракт, несмотря на то, что действующее соглашение истекает только летом 2025 года.

В прошлом сезоне Томори провел за «Милан» 40 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
12 июля в 11:52
МЮ не играет в ЛЧ, а «Милан» играет. И с нынешним составом будет играть постоянно, а также будет претендовать на скудетто каждый год.
Вопрос только в деньгах, так как МЮ может платить большие деньги.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 09:35
Значит согласится на условия Милана.
Gahi
Gahi
11 июля в 08:48
Ответственный момент для футболиста, главное в котором принять правильное решение. Удачи
b97hk7wf84wr
b97hk7wf84wr
11 июля в 06:49
Пусть остаётся
stanichnik
stanichnik
11 июля в 06:46
Если все устраивает, зачем уходить?
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