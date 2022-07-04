ПСЖ подписал контракт с Гальтье. Официально о назначении объявят 5 июля

Кристоф Гальтье подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
55-летний специалист, ранее покинувший «Ниццу», будет официально представлен в качестве нового главного тренера ПСЖ завтра, 5 июля.
Отмечается, что вместе с Гальтье на церемонии подписания контракта находился спортивный директор клуба Луиш Кампуш, который и настоял на кандидатуре Кристофа.
Ранее сообщалось, что контракт Гальтье с ПСЖ будет рассчитан на 2 года.
Этой банде нужен реальный вожак.
Фанаты посещений лежащих грабель.
Этой банде нужен реальный вожак.
Фанаты посещений лежащих грабель.