ПСЖ подписал контракт с Гальтье. Официально о назначении объявят 5 июля

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04 июля 2022, 22:29

подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

55-летний специалист, ранее покинувший «Ниццу», будет официально представлен в качестве нового главного тренера ПСЖ завтра, 5 июля.

Отмечается, что вместе с Гальтье на церемонии подписания контракта находился спортивный директор клуба Луиш Кампуш, который и настоял на кандидатуре Кристофа.