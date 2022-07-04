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ПСЖ подписал контракт с Гальтье. Официально о назначении объявят 5 июля

04 июля 2022, 22:29

Кристоф Гальтье подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

55-летний специалист, ранее покинувший «Ниццу», будет официально представлен в качестве нового главного тренера ПСЖ завтра, 5 июля.

Отмечается, что вместе с Гальтье на церемонии подписания контракта находился спортивный директор клуба Луиш Кампуш, который и настоял на кандидатуре Кристофа.

Ранее сообщалось, что контракт Гальтье с ПСЖ будет рассчитан на 2 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
05 июля в 08:21
Гальтье отличный тренер по меркам французского футбола, и дает результат работая с молодыми, никому неизвестными футболистами. Вопрос в другом, как он будет работать с зажравшимися игроками псж? время покажет
gentlewolf
gentlewolf
05 июля в 02:33
Ничему не учит ПСЖ история. Ну какой Гальтье?
Этой банде нужен реальный вожак.
Фанаты посещений лежащих грабель.
протон
протон
05 июля в 00:44
Хороший тренер, но справится ли со звездами, сложно сказать!
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 23:06
Ну и дела....)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
04 июля в 23:05
Я рад за Мбаппе и ленивого пешехода месю..)
David Young
David Young
04 июля в 22:41
Что ж, так тому и быть.
Неэгоист
Неэгоист
04 июля в 22:41
Месси : А кто это?... А-ха-ха-ха...
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 22:36
Можно было поопытней тренера найти
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