Гвардиола может отправиться работать в Италию после «Манчестер Сити»

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05 июля 2022, 06:44

Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что вполне может перейти на тренерскую работу в Италию, после того, как его контракт с «горожанами» завершится.

Об этом генеральный директор говорил на пресс-конференции, посвященной покупке мажоритарного акционера City Group клуба Серии B «Палермо».

Гвардиола спросил, солнечно ли в Палермо. Возможно, когда-нибудь он будет здесь работать. Он знает все, что мы делаем, и хорошо знает итальянский футбол. Как и другие, он взволнован сделкой.

Также Сориано изложил видение того, что City Group привнесет в «Палермо», который в прошлом сезоне вышел в Серию В.