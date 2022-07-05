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Гвардиола может отправиться работать в Италию после «Манчестер Сити»

05 июля 2022, 06:44

Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что Хосеп Гвардиола вполне может перейти на тренерскую работу в Италию, после того, как его контракт с «горожанами» завершится.

Об этом генеральный директор говорил на пресс-конференции, посвященной покупке мажоритарного акционера City Group клуба Серии B «Палермо».

Гвардиола спросил, солнечно ли в Палермо. Возможно, когда-нибудь он будет здесь работать. Он знает все, что мы делаем, и хорошо знает итальянский футбол. Как и другие, он взволнован сделкой.

Также Сориано изложил видение того, что City Group привнесет в «Палермо», который в прошлом сезоне вышел в Серию В.

У нас есть бюджет, который должен позволить нам остаться в Серии В и получить шанс перейти в Серию А. У нас есть мечта и должны быть амбиции, скромность, сообразительность и терпение.

Стадион просто незаменим, «Ренцо Барбера» просто фантастична. Главное, чтобы он всегда был полон. Самая важная часть работы — убедить болельщиков «Палермо» прийти на стадион. Нам нужна их страсть, чтобы клуб рос. Это наша главная цель.

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Все комментарии
амурец
амурец
05 июля в 13:43
Что шейхи и в Италии чего то купили?
zooveterinar
zooveterinar
05 июля в 12:14
Как для богатых клубов, с очень не малым бюджетом,то Гварди подойдет наверное. По-мне так хотелось ,что бы он вытащил клуб с низшей строчки на первую,вторую к примеру,но этого не произойдет,по ряду причин,у таких клубов денег на него не хватит,на его запросы,да и вобще так устроен наш мир все упирается в деньги,это и есть оснавная причина.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 10:00
Опять притча про бабушку !)
A.S.A
A.S.A
05 июля в 09:01, ред.
Вот если Гаардиола отправится в СериюВ и выведет Палермо в СериюА, вот тогда ему будет огромный респект и уважение. Вообще если в Палермо будут вложены большие деньги и клуб вернется в СериюА и закрепится там то это будет здорово для всей лиги! Сейчас в СерииА появился интересный проет -"Монция"! Надеюсь что и они задержатся в лиге. Берлускони и Галлиани те еще "старики разбойники", и знают как крутиться в лиге. Так что ждем Палермо в СерииА, и надеюсь на то, что Монция останется в вышке!!!
Cympak-05
Cympak-05
05 июля в 08:52
Думаю захочет повторить успех папы Карло и взять пять топ чемпионатов
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев ответ протон (раскрыть)
05 июля в 06:52
Спасибо за поздравление и упорную борьбу на финише! Удачи в КП!
fhjwrz734ufq
fhjwrz734ufq
05 июля в 06:48
Это интересный вариант
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 06:46
У тренера явно будет выбор.
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