Гвардиола может отправиться работать в Италию после «Манчестер Сити»

Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что Хосеп Гвардиола вполне может перейти на тренерскую работу в Италию, после того, как его контракт с «горожанами» завершится.
Об этом генеральный директор говорил на пресс-конференции, посвященной покупке мажоритарного акционера City Group клуба Серии B «Палермо».
Гвардиола спросил, солнечно ли в Палермо. Возможно, когда-нибудь он будет здесь работать. Он знает все, что мы делаем, и хорошо знает итальянский футбол. Как и другие, он взволнован сделкой.
Также Сориано изложил видение того, что City Group привнесет в «Палермо», который в прошлом сезоне вышел в Серию В.
У нас есть бюджет, который должен позволить нам остаться в Серии В и получить шанс перейти в Серию А. У нас есть мечта и должны быть амбиции, скромность, сообразительность и терпение.
Стадион просто незаменим, «Ренцо Барбера» просто фантастична. Главное, чтобы он всегда был полон. Самая важная часть работы — убедить болельщиков «Палермо» прийти на стадион. Нам нужна их страсть, чтобы клуб рос. Это наша главная цель.