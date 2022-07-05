Агент Роналду провёл переговоры с «Барселоной»

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05 июля 2022, 03:59

Агент Жорже Мендеш и президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретились в этот понедельник в столице Каталонии. Предметом переговоров стали такие игроки из Португалии, как Рубен Невеш, Рафаэл Леау и Бернарду Силва, а также Криштиану Роналду. Как стало известно AS, президент «Барселоны» и агент португальской звезды обсудили существующие возможности присоединиться к «Барселоне» этим летом.

Жоан Лапорта уже проверял возможность и готовность заключить соглашение с Криштиану прошлым летом, но деликатное экономическое положение клуба помешало ему даже серьезно подойти к этому вопросу. В итоге Роналду сменил Турин на Манчестер. Этим летом он может попытаться снова на фоне проблем с трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».