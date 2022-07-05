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Агент Роналду провёл переговоры с «Барселоной»

05 июля 2022, 03:59

Агент Кришитану Роналду Жорже Мендеш и президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретились в этот понедельник в столице Каталонии. Предметом переговоров стали такие игроки из Португалии, как Рубен Невеш, Рафаэл Леау и Бернарду Силва, а также Криштиану Роналду. Как стало известно AS, президент «Барселоны» и агент португальской звезды обсудили существующие возможности присоединиться к «Барселоне» этим летом.

Жоан Лапорта уже проверял возможность и готовность заключить соглашение с Криштиану прошлым летом, но деликатное экономическое положение клуба помешало ему даже серьезно подойти к этому вопросу. В итоге Роналду сменил Турин на Манчестер. Этим летом он может попытаться снова на фоне проблем с трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».

Роналду на данный момент находится в Португалии и отложил свое возвращение в Манчестер из-за семейных проблем. 37-летний португальский форвард был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, и его желание покинуть «Олд Траффорд» основано на том факте, что он хочет присоединиться к клубу, который может выигрывать титулы. МЮ отказался отпускать игрока, но эта позиция не является твердой. «Бавария», «Челси», «Рома» и «Наполи» также проявляют интерес.

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Все комментарии
Freedom-Desire
Freedom-Desire ответ David Young (раскрыть)
05 июля в 21:34
Потому что необходим игрок командный, а Роналду играет в основном на себя
David Young
David Young ответ Freedom-Desire (раскрыть)
05 июля в 21:12
Почему именно не подходит?
Freedom-Desire
Freedom-Desire
05 июля в 20:59
Да бред. Хави и Роналду - две несовместимые персоны. Хави - игрок командный и то же самое хочет от игроков. Роналду - игрок отличный, но эгоистичный и не подходит под каталонскую схему.
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 18:30
Надоело в Манчестер Сити?
FERIS
FERIS
05 июля в 10:46
Очередной бред от журналистов.
NOVA
NOVA
05 июля в 10:09
ну надеюсь рон если и уйдет из мю, то точно не в барсу!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
05 июля в 09:43, ред.
Типа... один раз - не пи*араc ? Ну ладно.))
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 июля в 09:16
Балласт предает не один клуб, поэтому он хуже
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
05 июля в 08:47, ред.
Перегибаешь палку. Иметь намерения (быть готовым) перейти и перейти в действительности - вещи разные. Кроме того, из Барсы в Реал и обратно РЕАЛЬНО переходили: Лаудруп, Хаджи, Роналдо, Луис Энрике... И чё ? Все они ,получается, муdаки ?
stromshik
stromshik
05 июля в 07:43
"...он хочет присоединиться к клубу, который может выигрывать титулы..."
Так переходи в такой клуб, а не в Барселону
Elliada
Elliada
05 июля в 07:35
Как бывший игрок Реала, он готов перейти в Барселону. Как бывший игрок МЮ, он готов был перейти в МС и Челси. Такие вещи, как преданность, любовь к клубу, лояльность и т. д. для него пустое место
112910415
112910415
05 июля в 07:04
Барса может приобрести звезду в кредит !
эмоции болельщиков того стоят !
амурец
амурец
05 июля в 07:04
ерунда какая
Doping87
Doping87 ответ Майкл59ru (раскрыть)
05 июля в 07:01, ред.
В Серии А не сломали, в АПЛ не сломали, а Бундес лиге сломают. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
ДСА
ДСА
05 июля в 06:43
Переход в Барселону выглядит маловероятно.
Майкл59ru
Майкл59ru
05 июля в 06:22
Пускай едет в Бундеслигу и его там сломают в первой же игре )
Байкал-38.
Байкал-38.
05 июля в 05:21
Только ради того, как фанаты Роналду, которые всю жизнь оскорбляли Барселону, будут болеть за Барсу это стоит увидеть.
Скажите такого не будет никогда? Будет, уже видели нечто подобное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 04:54
В Баварии пусть себя попробует!
pfhd8gvuamkt
pfhd8gvuamkt
05 июля в 04:43
Это просто жесть
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 04:33
Ему по ходу плевать
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 04:32
Этого только не хватало
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 04:20
Рон в Барселоне??? Да его же болельщики Реала проклянут.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 04:10
Этого только не хватало
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