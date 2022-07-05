Агент Роналду провёл переговоры с «Барселоной»

Агент Кришитану Роналду Жорже Мендеш и президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретились в этот понедельник в столице Каталонии. Предметом переговоров стали такие игроки из Португалии, как Рубен Невеш, Рафаэл Леау и Бернарду Силва, а также Криштиану Роналду. Как стало известно AS, президент «Барселоны» и агент португальской звезды обсудили существующие возможности присоединиться к «Барселоне» этим летом.
Жоан Лапорта уже проверял возможность и готовность заключить соглашение с Криштиану прошлым летом, но деликатное экономическое положение клуба помешало ему даже серьезно подойти к этому вопросу. В итоге Роналду сменил Турин на Манчестер. Этим летом он может попытаться снова на фоне проблем с трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».
Роналду на данный момент находится в Португалии и отложил свое возвращение в Манчестер из-за семейных проблем. 37-летний португальский форвард был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, и его желание покинуть «Олд Траффорд» основано на том факте, что он хочет присоединиться к клубу, который может выигрывать титулы. МЮ отказался отпускать игрока, но эта позиция не является твердой. «Бавария», «Челси», «Рома» и «Наполи» также проявляют интерес.
Так переходи в такой клуб, а не в Барселону
Так переходи в такой клуб, а не в Барселону
эмоции болельщиков того стоят !
эмоции болельщиков того стоят !
Скажите такого не будет никогда? Будет, уже видели нечто подобное.
Скажите такого не будет никогда? Будет, уже видели нечто подобное.