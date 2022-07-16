ПСЖ арендовал Экитике с опцией выкупа за 35 млн евро.

Нападающий Уго Экитике перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Реймса» на правах аренды.
Соглашение клубов по 20-летнему игроку рассчитано на один сезон с опцией выкупа. СМИ сообщали о 35 млн евро, указанных в договоре.
Также на Экитике, по слухам, претендовали «Реал» и «Бавария».
Очень странные решения происходят в руководстве клуба ПСЖ . Хороший молодой нападающий. Но для чего брать его в аренду из Реймса , где у него было игровое время на поле . А перейдя в ПСЖ, где в наличии шесть нападающих, и без него есть большая конкуренция . И кого он должен будет вытеснить из состава , Месси, Мбаппе, Неймара, Икарди ??? Он может составить конкуренцию только молодым Секу и Арно . Но и у них было всего по два матча на замену, каких-то считанных минут. А сидеть на лавке будучи в аренде и ждать от моря погоды или каких-то непредсказуемых травм сразу у нескольких игроков атаки, так себе перспективы . Если честно, то очень жаль этого парня , потерять ритм игры в таком возрасте когда наоборот требуется развитие и больше игрового времени, сесть на банку . Посмотрим что из этого получится, но такое ощущение, что мы можем и не увидеть его в основе ПСЖ в этом сезоне. В любом случае пожелаю Уго только Удачи. Всем Добра !
Очень странные решения происходят в руководстве клуба ПСЖ . Хороший молодой нападающий. Но для чего брать его в аренду из Реймса , где у него было игровое время на поле . А перейдя в ПСЖ, где в наличии шесть нападающих, и без него есть большая конкуренция . И кого он должен будет вытеснить из состава , Месси, Мбаппе, Неймара, Икарди ??? Он может составить конкуренцию только молодым Секу и Арно . Но и у них было всего по два матча на замену, каких-то считанных минут. А сидеть на лавке будучи в аренде и ждать от моря погоды или каких-то непредсказуемых травм сразу у нескольких игроков атаки, так себе перспективы . Если честно, то очень жаль этого парня , потерять ритм игры в таком возрасте когда наоборот требуется развитие и больше игрового времени, сесть на банку . Посмотрим что из этого получится, но такое ощущение, что мы можем и не увидеть его в основе ПСЖ в этом сезоне. В любом случае пожелаю Уго только Удачи. Всем Добра !