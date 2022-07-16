ПСЖ арендовал Экитике с опцией выкупа за 35 млн евро.

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16 июля 2022, 21:21

Нападающий перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Реймса» на правах аренды.

Соглашение клубов по 20-летнему игроку рассчитано на один сезон с опцией выкупа. СМИ сообщали о 35 млн евро, указанных в договоре.

Также на Экитике, по слухам, претендовали «Реал» и «Бавария».