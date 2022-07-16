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ПСЖ арендовал Экитике с опцией выкупа за 35 млн евро

16 июля 2022, 21:21

Нападающий Уго Экитике перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Реймса» на правах аренды.

Соглашение клубов по 20-летнему игроку рассчитано на один сезон с опцией выкупа. СМИ сообщали о 35 млн евро, указанных в договоре.

Также на Экитике, по слухам, претендовали «Реал» и «Бавария».

ПСЖ арендовал Экитике с опцией выкупа за 35 млн евро

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Все комментарии
Nazi
Nazi
17 июля в 21:11
На крен им этот неуклюдий долговязый гиварш....
Маг_тм
Маг_тм
17 июля в 08:41
И все поверили.. я думаю ПСЖ около 50 млн отвалил за него сразу, и чтобы избежать ФФП просто договорились с руководством Реймса что типа они в аренду взяли. Псж понял что их все считают денежным мешком, и на публику начали снижать цены и зарплаты которые они платят. Ну какой смысл Реймсу отпускать этиките в Псж в аренду за 35 если Эвертон и другие клубы предлагают за него сразу 40??? Логика где
протон
протон
17 июля в 01:00
Приобретение на перспективу. Можно сказать инвестиция на будущее. В начале Кристоф Гальтье прогонит его через кубок и ротацию в чемпионате, а в будущем может стать мощным форвардом. С 5 лет гоняет в футболе. На 27 матчей в составе Реймса в прошлом сезоне наколотил 11. Весьма неплохой результат для парня, подписавшего свой первый профессиональный контракт в 2020 году.
Ironigor
Ironigor ответ Бык без трезубца (раскрыть)
16 июля в 23:39
Согласись , сомнительный шанс для молодого парнишки .
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Ironigor (раскрыть)
16 июля в 22:09, ред.
Вполне возможно что Гальтье будет использовать Экитике как запасной вариант на случай если кто-то из игроков атаки не сможет заиграть согласно установкам Гальтье. Или если еще хуже кто-то начнёт сливать Гальтье, когда Гальтье начнет наводить порядок в команде, так сказать отсеивать. И это будет шанс для Экитике.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 21:43
ПСЖ арендовал Экитике с опцией выкупа за 35 млн евро.
Очень странные решения происходят в руководстве клуба ПСЖ . Хороший молодой нападающий. Но для чего брать его в аренду из Реймса , где у него было игровое время на поле . А перейдя в ПСЖ, где в наличии шесть нападающих, и без него есть большая конкуренция . И кого он должен будет вытеснить из состава , Месси, Мбаппе, Неймара, Икарди ??? Он может составить конкуренцию только молодым Секу и Арно . Но и у них было всего по два матча на замену, каких-то считанных минут. А сидеть на лавке будучи в аренде и ждать от моря погоды или каких-то непредсказуемых травм сразу у нескольких игроков атаки, так себе перспективы . Если честно, то очень жаль этого парня , потерять ритм игры в таком возрасте когда наоборот требуется развитие и больше игрового времени, сесть на банку . Посмотрим что из этого получится, но такое ощущение, что мы можем и не увидеть его в основе ПСЖ в этом сезоне. В любом случае пожелаю Уго только Удачи. Всем Добра !
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 21:25
Значит и его заберут.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 21:24
Так всё таки как правильно, Этикет или Этикетка 🏷 !?)
Бык без трезубца
Бык без трезубца
16 июля в 21:22
Ну что ж удачи парню!
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