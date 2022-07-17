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Филатов: «„Локомотив“ движется в правильном направлении»

17 июля 2022, 12:45

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

Испытываю умеренный оптимизм. Недавно был на базе в Баковке и остался доволен увиденным. Для подготовки команды созданы прекрасные условия, ребятам не нужно думать ни о чем, кроме футбола. Поля, номера, тренажерный зал, питание — все по высшему разряду. Хорошо помню, как тут все было раньше. Конечно, есть определенная ностальгия, но сейчас это уже совсем другой уровень, особенно в части технического оснащения.

Какое мнение о работе тренерского штаба? Мы встретились с Марвином Комппером. Он рассказал о подготовке команды, о том, в каком состоянии «Локомотив» подходит к старту нового сезона. У меня сложилось впечатление, что он и весь тренерский штаб очень четко понимают, как и над чем нужно работать, трезво оценивают команду, при этом видят и высоко оценивают ее потенциал. Пожелал ему удачи, надеюсь, что в новом сезоне «Локомотив» порадует.

Что жду от команды в новом сезоне? В прошлом году было много перемен, это межсезонье прошло спокойно, команда сконцентрирована на работе, это должно дать свои плоды. Мне нравится, что в «Локомотиве» играют молодые россияне, воспитанники академии, что на них делается ставка. Когда мы только создавали школу-интернат, думали, если до основы дойдёт 1-2 молодых в год, то это будет хорошим результатом. Сегодняшние показатели даже более позитивные, клуб движется в правильном направлении, и это очень важно. Да, порой молодёжи где-то может не хватать стабильности, но она приходит с опытом, а опыт набирается только через игры. Боюсь ошибиться и не хочу сглазить, но предчувствие в отношении сезона у меня скорее хорошее.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 июля в 15:49
Вот вам, пжлста! Бассейны, тренажёрные залы, поля, питание, массажисты...ну всё в Локомотиве (да и в других клубах РПЛ) есть..., кроме футболистов.
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 14:49
"Постой паровоз, не стучите колеса,
Кондуктор нажми на тормоза,
Я к маменьке еду....."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 14:36
Через пару часов увидим куда движется Локо!
альсато
альсато
17 июля в 13:13
Прекрасные условия, делают из начинающего футболиста (подающего надежды) -статиста!..
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 12:52
Сегодня букмекеры пустят локомотив под откос.
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