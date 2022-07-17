Зуев: «„Зенит“, может быть, недооценил нас и чуть вальяжно вышел на поле»

Полузащитник «Химок» рассказал о матче против «Зенита» в первом туре РПЛ .

Слушайте, ну со «Спартаком» они очень убедительно выглядели в Суперкубке России (4:0). Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Всё равно это очень сильная команда.

За счет чего удалось переломить игру с «Зенитом»? За счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат.

На что могут рассчитывать «Химки», если будут играть так же, как против «Зенита»? Не знаю. Опять же скажу, что пока прошла лишь одна игра, чтобы оценивать. С «Зенитом» мы сыграли неплохо. Надо работать дальше.