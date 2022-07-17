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Зуев: «„Зенит“, может быть, недооценил нас и чуть вальяжно вышел на поле»

17 июля 2022, 09:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Химок» Александр Зуев рассказал о матче против «Зенита» в первом туре РПЛ.

Слушайте, ну со «Спартаком» они очень убедительно выглядели в Суперкубке России (4:0). Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Всё равно это очень сильная команда.

За счет чего удалось переломить игру с «Зенитом»? За счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат.

На что могут рассчитывать «Химки», если будут играть так же, как против «Зенита»? Не знаю. Опять же скажу, что пока прошла лишь одна игра, чтобы оценивать. С «Зенитом» мы сыграли неплохо. Надо работать дальше.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 июля в 12:50
В каждом чемпионате, первый тур всегда полон неожиданностей, потому что много матчей еще предстоит провести, и не имеет значение - у кого скамейка запасных длиннее. Химки молодцы. Но, Зенит может разозлиться, и в следующем туре может разгромит Крылья Советов. Может будет 6:0 или 7:1.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 июля в 09:35
Возможно и такое
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 июля в 09:29
Химки очень неплохо играли с зенитом и заслуженно добыли ничью.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 09:26
Играли на раслабоне!
Гость
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