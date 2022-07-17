Моуриньо сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» сделал татуировку с изображением выигранных им европейских трофеев.

Португальский специалист выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит на его теле. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубов, с которыми Жозе побеждал. Лигу чемпионов он брал с «Порту» и «Интером», Кубок УЕФА /Лигу Европы с «Порту» и «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций – с «Ромой».

Это моя татуировка. Радость римлян побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

Вместе с тем я хотел уникальную татуировку, которую пока могу сделать только я... Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка.