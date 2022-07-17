Моуриньо сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сделал татуировку с изображением выигранных им европейских трофеев.
Португальский специалист выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит на его теле. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубов, с которыми Жозе побеждал. Лигу чемпионов он брал с «Порту» и «Интером», Кубок УЕФА/Лигу Европы с «Порту» и «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций – с «Ромой».
Это моя татуировка. Радость римлян побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.
Вместе с тем я хотел уникальную татуировку, которую пока могу сделать только я... Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка.
Моуриньо уже перестал быть лучшим потому что скатился до уровня Тоттенхэма Ромы и покоряет уже не ЛЧ а ЛК наподобие кубка интертото, и его макисмум это ЛЕ - второсортный турнир.
Зидан выиграв на фарте 3 ЛЧ подряд кроме реала боится кого-то еще возглавить из грандов Челси ему предлагали, МЮ, даже ПСЖ с их возможностями, а он в отказ ушел понимая что не будет как у Переса в кабинете нету у шейхов таких возможностей в ЛЧ понимая что отхватит там а еще может очередной Лилль пропустить вперед.
Дель Боске со сборной добился успеха когда пеп тренировал Барсу, и с этим глупо спорить, Пеп ушел и пошел Дель боске 1-5 от Голландии и 3 место в группе.... Барса тогда была ужасна в те годы, это сказалось и на сборной, и че-то Реал доминируя в ЛЧ опять как-то не сказывается это на выступление сборной, как и в то время когда Дель боске брал ЛЧ с Реалом в нулевых исапния от корейцев вылетала, с вашими Раулями.
Пеп изменил испанский футбол)))))))
PS и Пеп единственный кто взял 6 трофеев за один сезон, дель боске , Анчелотти Зидан это смог ли повторить? ах да Реал не знает что такое выиграть Золотой Требл..... это я скажу......... Титул, кубок, и ЛЧ............
Моуриньо уже перестал быть лучшим потому что скатился до уровня Тоттенхэма Ромы и покоряет уже не ЛЧ а ЛК наподобие кубка интертото, и его макисмум это ЛЕ - второсортный турнир.
Зидан выиграв на фарте 3 ЛЧ подряд кроме реала боится кого-то еще возглавить из грандов Челси ему предлагали, МЮ, даже ПСЖ с их возможностями, а он в отказ ушел понимая что не будет как у Переса в кабинете нету у шейхов таких возможностей в ЛЧ понимая что отхватит там а еще может очередной Лилль пропустить вперед.
Дель Боске со сборной добился успеха когда пеп тренировал Барсу, и с этим глупо спорить, Пеп ушел и пошел Дель боске 1-5 от Голландии и 3 место в группе.... Барса тогда была ужасна в те годы, это сказалось и на сборной, и че-то Реал доминируя в ЛЧ опять как-то не сказывается это на выступление сборной, как и в то время когда Дель боске брал ЛЧ с Реалом в нулевых исапния от корейцев вылетала, с вашими Раулями.
Пеп изменил испанский футбол)))))))
PS и Пеп единственный кто взял 6 трофеев за один сезон, дель боске , Анчелотти Зидан это смог ли повторить? ах да Реал не знает что такое выиграть Золотой Требл..... это я скажу......... Титул, кубок, и ЛЧ............