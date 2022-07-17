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Моуриньо сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций

17 июля 2022, 19:14

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сделал татуировку с изображением выигранных им европейских трофеев.

Португальский специалист выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит на его теле. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубов, с которыми Жозе побеждал. Лигу чемпионов он брал с «Порту» и «Интером», Кубок УЕФА/Лигу Европы с «Порту» и «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций – с «Ромой».

Это моя татуировка. Радость римлян побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки.

Вместе с тем я хотел уникальную татуировку, которую пока могу сделать только я... Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка.

Моуриньо сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций

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Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
19 июля в 17:59
В чем-то согласен с вами, но Дель Боске тоже не ноунейм, он брал 2 ЛЧ как и Пеп. Вообще звучит как-то эгоистично, что Пеп повлиял на сборную Испании. Может это не ваши суждения и умозаключения, может так преподносят. Именно тогда было талантливое поколение испанцев. И у французов было и у итальянцев которые брали ЧМ. Но никто не говорит что повлияла система Монако с Жаном Тиганой или Венгером либо костяк Милана с Анчелотти. А вот если провалилась сборная то это не мое.
Барса брала требл при Энрике когда сборная Испании уже не доминировала. Может быть потому что ушел Дель Боске? А может нет, может потому что Пеп уже не брал ЛЧ.
В Реале в основном ключевые роли занимали легионеры, поэтому Барса (из топ клубов Испании) смогла предложить трех топовых игроков (Хави, Иньеста, Пуйоль), но опять таки эти игроки были еще при Райкарде. Также был Ливерпуль Бенитеса, где тоже играли топовые испанцы (Торрес, Алонсо, Арбелоа, где двух из них раскрыл Рафа). Именно они делали разницу в начале эпохи доминирования сборной Испании.
Сейчас таких игроков уже нет, так как Барселона пошла по непонятному пути, а других команд и тренеров которые могли бы раскрыть испанцев нет. Да и Ливерпуль уже не испанский.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 июля в 09:18
Вот, когда игроки физиономию Моура станут себе набивать - это будет момент истинного величия, а пока всё детский сад
Знатог
Знатог
18 июля в 07:47
эге, особенно конференция колхозников ценна.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ DXTK (раскрыть)
18 июля в 06:03
На фарте 3 подряд Реал выиграл ?
Ты сам то веришь , что на фарте ?
Если уже и говорить про фарт то это про этот сезон

Насчет кабинета Переса и якобы все куплено - скажи если решается за деньги все у Реала то почему МС И ПСЖ с их мешками от шейхов нет ни одного кубка ?
Ну хоть одного

Зидан думаю ждет сб. Франции

Дель Боске и Анчелотти лучшие
Но также и Юпп Хайнкес и Клопп
Моуриньйо тоже не плох был , но со временем его не туда заносит в плане тактики и т.д.
Физруки не выигрывают 2 лч кубок уефа лигу европы и лигу конференций
А требла нет у реала ...ну ладно )))
Кьянти
Кьянти ответ DXTK (раскрыть)
18 июля в 05:46
Уже то, что ты считаешь, что ЛЧ можно выиграть три раза подряд на фарте, говорит о том, что по сути ничего в футболе не понимаешь. Уточню, по сути не понимаешь, по существу. По форме очень "складно поешь", как говорил Джигарханян в роли Горбатого))
Остальное даже ии комментировать нет смысла, потому что оно ни о чем. А насчёт того, что Зидан боится другие клубы брать, это тебе он сам сказал?🤣
DXTK
DXTK ответ Incredulous (раскрыть)
17 июля в 21:53, ред.
Про Анчелотти с Реалом можно также сказать в первый раз выиграв ЛЧ 14 года на багаже Моуриньо, второй раз в этом сезоне на багаже Зидана, который успел 3 ЛЧ подряд взять и который оставил Бензема, когда все ему кричали убери его продай. Милан да это его детище нулевых. И Анчи тоже уже опустился до уровня Эвертона, если бы не Перес о нем давно бы забыли что когда то такой тренер был.

Моуриньо уже перестал быть лучшим потому что скатился до уровня Тоттенхэма Ромы и покоряет уже не ЛЧ а ЛК наподобие кубка интертото, и его макисмум это ЛЕ - второсортный турнир.

Зидан выиграв на фарте 3 ЛЧ подряд кроме реала боится кого-то еще возглавить из грандов Челси ему предлагали, МЮ, даже ПСЖ с их возможностями, а он в отказ ушел понимая что не будет как у Переса в кабинете нету у шейхов таких возможностей в ЛЧ понимая что отхватит там а еще может очередной Лилль пропустить вперед.

Дель Боске со сборной добился успеха когда пеп тренировал Барсу, и с этим глупо спорить, Пеп ушел и пошел Дель боске 1-5 от Голландии и 3 место в группе.... Барса тогда была ужасна в те годы, это сказалось и на сборной, и че-то Реал доминируя в ЛЧ опять как-то не сказывается это на выступление сборной, как и в то время когда Дель боске брал ЛЧ с Реалом в нулевых исапния от корейцев вылетала, с вашими Раулями.

Пеп изменил испанский футбол)))))))

PS и Пеп единственный кто взял 6 трофеев за один сезон, дель боске , Анчелотти Зидан это смог ли повторить? ах да Реал не знает что такое выиграть Золотой Требл..... это я скажу......... Титул, кубок, и ЛЧ............
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Rattlehead (раскрыть)
17 июля в 21:18
Каждый по своему велик )
Бенитес тоже единственный тренер который выиграл ЛЧ и Суперкубок УЕФА (Ливерпуль), Кубок УЕФА/ЛЕ (Валенсия, Челси), КЧМ (Интер).
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
17 июля в 21:14
Гвардиола тоже является топ тренером, но сборная Испании которая выиграла Евро-2008 является наследием Райкарда (учитывая костяк команды) так как Пеп пришёл в 2009 году в Барселону.
И вообще тогда было талантливое поколение испанцев - Хави, Иньеста, Пуйоль (Барселона), Торрес, Хаби Алонсо (Ливерпуль), Сенна, Капдевила, Касорла (Вильярреал), Давид Силва, Марчена (Валенсия), Фабрегас (Арсенал).
Птица Феникс
Птица Феникс
17 июля в 20:50
Ему можно!
A.S.A
A.S.A
17 июля в 20:34
Особенный, и татуировка у него особенная!
Incredulous
Incredulous ответ DXTK (раскрыть)
17 июля в 20:21
Нет, Гвардиола тут точно не дотягивает. Единственный лично его успех был с Барселоной. Потом в Баварии он принял наследие Юппа Хайнкеса, баварская машина которого ещё пару лет ехала по инерции. Ну а в Ман Сити, при всех достижениях внутреннего чемпионата, абсолютно бессилен на европейской арене. Я уже не говорю про то, что при всем этом он выбирал только те клубы, в которых ему предоставляли самые крупные бюджеты.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 20:12
Особенная татуировка,это когда на интимных местах,а тут разочаровал убогой массовкой.Никакой ты не Особенный,оказывается,а вполне Среднестатистический.
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
17 июля в 20:11, ред.
А Гвардиола что не сможет? Пеп больше повлиял на футбол чем все эти выше названые тренера, где бы Пеп не тренировал там сбороные добиваются максимума Барселона 2008-2012, сборная Испания ЧМ 10 ЧЕ 12. Бавария 13-16 сборная Германия 14 титул ЧМ, МС с 2016- по на вермя Англия 4 место на ЧМ впервые с 90 го года, финалисты Евро 20 впервые в истории.......... я не вижу чтобы другие тренеры так влияли на современный футбол.
Неэгоист
Неэгоист
17 июля в 20:01
Да, надо иметь мощные я ..ца, чтобы все это выиграть... Татуировку надо было делать там...
Rattlehead
Rattlehead ответ протон (раскрыть)
17 июля в 20:01
Дель Боске определенно №1. Единственный тренер в истории, выигравший Лигу Чемпионов, Кубок Мира и чемпионат Европы.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
17 июля в 19:44
Сюда можно добавить и гвардиолу хоть я и не болельщик его.
протон
протон
17 июля в 19:28
Анчелотти,Зидан,Дель Боске и Моуриньо могут поспорить за звание лучшего тренера XXI века
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 19:27
Ему можно!
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июля в 19:24
какой сентиментальный стал
sv_1969
sv_1969
17 июля в 19:23
Имеет право
Futurista
Futurista
17 июля в 19:18
Моур прям маэстро)...
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