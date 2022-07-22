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АЗ возьмёт в аренду защитника «Интера»

22 июля 2022, 10:31

Защитник «Интера» Зиньо Ванхёсден перейдёт в АЗ из чемпионата Нидерландов на правах аренды с правом выкупа.

Технический директор клуба из Алкмара Макс Хубертс заявил, что сделка близка к завершению.

Ранее 22-летний игрок выступал за бельгийский «Стандард», а в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета «Дженоа».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 11:43
Похоже Интеру он просто не нужен.
протон
протон
22 июля в 11:18
Сначал его покупали и перепродавали в Дженоа, потом заиграл в Стандарте и Интер зачем-то купил его назад, теперь вот аренда снова. Он наверное играть в Интере никогда не будет
а игрок прекрасный, кстати. но невероятное количество травм к 23 годам перечеркивает всю карьеру
jcrk7a2qudvp
jcrk7a2qudvp
22 июля в 10:40
Ну и ладно.
shlomo
shlomo
22 июля в 10:32
Чем то Интеру не угодил
drug01
drug01
22 июля в 10:31
Очень хорошо удачи
Гость
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