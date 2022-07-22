АЗ возьмёт в аренду защитника «Интера»

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22 июля 2022, 10:31

Защитник «Интера» перейдёт в АЗ из чемпионата Нидерландов на правах аренды с правом выкупа.

Технический директор клуба из Алкмара Макс Хубертс заявил, что сделка близка к завершению.

Ранее 22-летний игрок выступал за бельгийский «Стандард», а в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета «Дженоа».