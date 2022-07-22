АЗ возьмёт в аренду защитника «Интера»

Защитник «Интера» Зиньо Ванхёсден перейдёт в АЗ из чемпионата Нидерландов на правах аренды с правом выкупа.
Технический директор клуба из Алкмара Макс Хубертс заявил, что сделка близка к завершению.
Ранее 22-летний игрок выступал за бельгийский «Стандард», а в прошлом сезоне на правах аренды защищал цвета «Дженоа».
а игрок прекрасный, кстати. но невероятное количество травм к 23 годам перечеркивает всю карьеру
а игрок прекрасный, кстати. но невероятное количество травм к 23 годам перечеркивает всю карьеру