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«Меня все устраивает в „Сочи“». Юрганов отреагировал на интерес «Спартака»

сегодня, 13:44

Центральный защитник «Сочи» Игорь Юрганов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».

На меня из «Спартака» никто не выходил, я сам узнал об этом от одноклубников. Они мне сказали: «Ты куда собрался?» А я им: «Вы про что вообще говорите?» Но приятно, если «Спартак» действительно интересуется.

Рассматриваю ли вариант с переходом в другой клуб? Меня все устраивает в «Сочи». Готов остаться здесь и дальше идти с клубом, развиваться и расти.

В прошлом сезоне 28-летний Юрганов провёл 22 матча за «Сочи» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:51
28 лет, не на слуху, защитник не самый выдающийся.
Похоже, кто-то решил искусственно подогреть интерес к Юрганову.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:50
Нехотят люди играть в Спартаке!
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