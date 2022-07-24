«Меня все устраивает в „Сочи“». Юрганов отреагировал на интерес «Спартака»

Центральный защитник «Сочи» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».

На меня из «Спартака» никто не выходил, я сам узнал об этом от одноклубников. Они мне сказали: «Ты куда собрался?» А я им: «Вы про что вообще говорите?» Но приятно, если «Спартак» действительно интересуется.

Рассматриваю ли вариант с переходом в другой клуб? Меня все устраивает в «Сочи». Готов остаться здесь и дальше идти с клубом, развиваться и расти.