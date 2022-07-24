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Защитник «Сочи» Терехов отреагировал на интерес со стороны ЦСКА

сегодня, 12:12

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА.

Я игрок «Сочи». Интерес ЦСКА? У меня действующий контракт с «Сочи». Не имею право вести разговоры при действующем контракте.

Федотов хочет видеть меня в ЦСКА? Мне ничего не говорили об этом.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:57, ред.
Сейчас, ЦСКА- главная интрига чемпионата, также, как в прошлом сезоне было Динамо. Но, Динамо, так и не стало открытием сезона, ввиду того, что ГТ команды был тренер-шабашник. В ЦСКА, история другая. Главная надежда болельщиков ЦСКА- это конечно Федотов. Не открою Америки, если скажу, что первым серьезным испытанием станет для ЦСКА игра в Питере. Но и она, в случае поражения ЦСКА- не будет приговором. Чемпионат только начался, а значит, всё еще можно исправить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:42
Иногда заметно, что футболисты реально недалёкие. После игры с ЦСКА, где он просто напрямую привез гол и сыграл хуже всех в команде, всерьез отвечает на такой вопрос))
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:39, ред.
Сергеич, при всем Уважении к тебе, не соглашусь. Не может один человек быть виновником поражения. Значит, партнеры не подстраховали, недоглядели, неусмотрели, не предвидели и тд и тп. И потом, кто такой Терехов? Человек- прошедший путь ФНЛ с Динамо. Футболист очень невысоких возможностей, который стал игроком основы исключительно благодаря Федотову.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:34
Я же говорю о везении, а не кто занёс, не занёс). Везло бы всем так). Терехов был последним, кто держал игрока ЦСКА, как в первом голе, так и в последнем. Так что повинен в пропущенных мячах. Сделано было легко, непринужденно, как будто кегли обошли). С таким опытом, как школьника. В последнем голе мяч летел очень долго от Акинфеева партнеру. Этого времени не хватило ему занять позицию. Считал мух наверно..
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:18
Анатолий, спасибо! Я действительно ошибся, перепутав спартаковца Г.Морозова с тренером Ю.Морозовым. Старею, однако... Спасибо, Анатолий!!!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:16
Никогда, в командных видах спорта, один человек не может быть виновником неудачи. Значит, виноваты все, кто-то в больше степени, кто-то в меньшей. Это Аксиома. А искать тайный заговор в том, что Гинер "занёс", не стоит. Посмотрим, как ЦСКА будет играть дальше. Только время покажет. Подождем....

Вот, вспомнил интересный момент. После поражения Динамо, в Москве от Самары 0:1, главный пиарщик Соккера, гневно налетел на Захаряна, обвинив того в нереализованном голевом моменте и повесив всех собак на несчастного пацана, хотя, главным виновником поражения- был исключительно ГТ Динамо, который в трёх играх, так и не понял, как обыграть Самару, пропустив в этих матчах 8 мячей!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:11
Староват для армейцев - определённо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:04
Да и время его вышло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:03
Все правильно, только немного поправлю. не Г. Морозов, а Юрий Морозов. Я с ним был знаком лично, как и с его братом Олегом, он хорошо работал с молодежью, а со взрослыми не очень. Он пришел в Киев по рекомендации Лобановского. Они были хорошими друзьями. Спасибо за внимание. С командой Динамо Юрий не справился, он и сам это понял.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:59
В матче ЦСКА-Сочи, Терехова считаю виновником разгрома Сочи. Таких ляпов не припомню у команды в защите давно. Что-то ляпов много стало у соперников ЦСКА. С Уралом Помазун отличился, теперь Терехов. Прям черная полоса у оппонентов гинеровцев. Зато у коней праздник. Две победы, рекорд Акинфея, единоличный лидер). Везёт наверно!?)).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:59
Терехов - это слабенький игрок, очень нестабильный.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:50
Эти игроки не могли, при всём желании делать тренера. Он- их делал.
Как сказал однажды Наполеон своим маршалам: "Кем, вы были до меня?! Никем! Я- вас сделал"!
Capral
Capral
сегодня в 12:45
Терехов и другие футболисты Сочи, имели приличный вид, пока с ними работал незаурядный тренер Федотов. После его ухода, возможно, их уровень снизится, поскольку Точилин и близко не отвечает тем требованиям, которым соответствует нынешний тренер ЦСКА.
Яркий пример из советской практики. В 1983г., тренер киевского Динамо В.В.Лобановский перешел на работу в сборную. На его место пришел Г.Морозов- человек средних способностей. В итоге, два года под руководством Морозова, некогда, флагман совесткого футбола киевское Динамо занимало соответсвенно 7 и 10 места. В конце 1984г., Лобановский вернулся в Киев, после чего, киевляне становились два года подряд чемпионами СССР и выигрывали КК.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:29
Терехов опытный защитник. Отмечался недавно по-моему мэтром тренерского цеха. Он же говорил и об Федотове. Что игроки делают его. И надо же. Бывший игрок двумя ляпами фактически вывел б/у на единоличное первое место). Чудеса, да и только. Не нервничай так Серёга..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:26
По последней игре с ЦСКА, как играл Терехов, им вряд ли даже Енисей заинтересуется.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:23
Проявляю интерес
Как в Европе ходят бабы
В панталонах или без,,,,
( Филатов).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:13
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