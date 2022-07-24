Защитник «Сочи» Терехов отреагировал на интерес со стороны ЦСКА

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА.
Я игрок «Сочи». Интерес ЦСКА? У меня действующий контракт с «Сочи». Не имею право вести разговоры при действующем контракте.
Федотов хочет видеть меня в ЦСКА? Мне ничего не говорили об этом.
Яркий пример из советской практики. В 1983г., тренер киевского Динамо В.В.Лобановский перешел на работу в сборную. На его место пришел Г.Морозов- человек средних способностей. В итоге, два года под руководством Морозова, некогда, флагман совесткого футбола киевское Динамо занимало соответсвенно 7 и 10 места. В конце 1984г., Лобановский вернулся в Киев, после чего, киевляне становились два года подряд чемпионами СССР и выигрывали КК.
Яркий пример из советской практики. В 1983г., тренер киевского Динамо В.В.Лобановский перешел на работу в сборную. На его место пришел Г.Морозов- человек средних способностей. В итоге, два года под руководством Морозова, некогда, флагман совесткого футбола киевское Динамо занимало соответсвенно 7 и 10 места. В конце 1984г., Лобановский вернулся в Киев, после чего, киевляне становились два года подряд чемпионами СССР и выигрывали КК.