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В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»

вчера, 19:10

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, может ли нападающий команды Фёдор Чалов перейти в «Базель», за который ранее играл на правах аренды.

Не секрет, что «Базель» хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть.

Хотел ли «Базель» именно выкупить Федю? Я не в курсе. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьёзный подход.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:57
Вообще ЦСКА понять можно, ладно был бы запрос на трансфер даже за условные 5 ляммов, которые бы не устроили команду. А тут аренда и по сути игрок без альтернативы на позицию. Главное чтобы Чалов веры не терял, отыграет классный сезон - стопроц уедет следующим летом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:29
Спасибо
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:26
Что-то мне подсказывает, что логичнее спросить у Базеля, может ли Чалов вернуться в Базель
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Такой Федька нам самим нужен!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:24
В общем кукиш. Как вот этот🖕).
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Здравствуйте.

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