В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, может ли нападающий команды Фёдор Чалов перейти в «Базель», за который ранее играл на правах аренды.
Не секрет, что «Базель» хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть.
Хотел ли «Базель» именно выкупить Федю? Я не в курсе. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьёзный подход.
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Попадёт комментарий в блок лучших или нет зависит от присутствия или отсутствия нарушения правил в комментарии и от его общего качества.
При этом не всегда комментарии которые теоретически могли бы попасть в лучшие попадают туда, прежде всего ввиду следующего: лимит в пять часов в том что касается свежести материала, и то заполнен ли уже блок лучших комментариев - максимум там может быть три комментария.
Всего доброго.
Модераторы не ставят в лучшие комментарии ввиду согласия или несогласия с чем-то.
Попадёт комментарий в блок лучших или нет зависит от присутствия или отсутствия нарушения правил в комментарии и от его общего качества.
При этом не всегда комментарии которые теоретически могли бы попасть в лучшие попадают туда, прежде всего ввиду следующего: лимит в пять часов в том что касается свежести материала, и то заполнен ли уже блок лучших комментариев - максимум там может быть три комментария.
Всего доброго.