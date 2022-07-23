В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, может ли нападающий команды перейти в «Базель», за который ранее играл на правах аренды.

Не секрет, что «Базель» хотел вернуть Чалова. Но на данный момент по тому, что мы видим, как тренерский штаб рассчитывает на Чалова, как Федя играет, этот вопрос нужно просто закрыть.

Хотел ли «Базель» именно выкупить Федю? Я не в курсе. На тот момент, когда мы в последний раз разговаривали на эту тему, был вопрос только продления аренды, но это несерьёзный подход.