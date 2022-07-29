Роналду раскритиковал СМИ из-за слухов о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий оставил комментарий под записью в соцсетях о том, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, потому что тогда медиа не сможет зарабатывать. Если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте в том же духе. Возможно, когда-то вы опубликуете верную новость.