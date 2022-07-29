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Роналду раскритиковал СМИ из-за слухов о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:54

Нападающий Криштиану Роналду оставил комментарий под записью в соцсетях о том, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, потому что тогда медиа не сможет зарабатывать. Если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте в том же духе. Возможно, когда-то вы опубликуете верную новость.

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Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 12:30
Ровно год назад тоже самое говорил, обвинил СМИ во лжи и говорил что-то про преданность Юве
sv_1969
sv_1969 ответ Кар Карыч 1 (раскрыть)
сегодня в 12:24
Он так не может
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:24
Так оно всегда так... Если ты молчишь - за тебя говорят другие... Осталось гавкнуть : Вперёд, дьяволы!!... "Помешали" этому явно Тен Хаг, Мендеш и.. ботокс... Ещё и сэр рот "затыкал"... Подлецы такие... А-ха-ха-ха..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:23
Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323944/ronaldu-krishtianu-manchester-yunayted 29.07.2022
И здесь он себя любимого пиарит!
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 12:21
Никто не вечен под луной,
Уйди достойно и не ной...
Elliada
Elliada
сегодня в 12:08
Роналду прав. Он никуда не собирался уходить. Это всё СМИ придумали. И то, что он не поехал в турне, и то, что просил руководство МЮ расторгнуть контракт, и то, что его агент вел переговоры со всеми клубами и т. д. - свидетельствует о том, что он хочет остаться в МЮ.

Кому он лапшу вешает? Никто не хочет его подписать, поэтому и остается. Как же он жалок
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:07
СМИ такие...
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