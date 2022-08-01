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Трошечкин: «Не понимаю тех, кто боится в Чечне из отеля выйти»

сегодня, 11:12

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от жизни в Чеченской Республике.

Я ещё не играл ни в одном городе, где остался бы жить, кроме своего родного — для меня ни один город не сравнится с Москвой. Но Чечня далеко не внизу списка мест, где я жил. Меня ничего здесь не напрягает. Самое важное — всё прилично с футболом, так что нет мыслей о подводных течениях. Есть рестораны, ходили в кино. Тренировки у нас в четыре-пять вечера, после можно съездить в приличную русскую баню.

Не понимаю людей, которые не выходят за пределы отеля, боятся. Блин, тебе с таким настроем везде будет некомфортно. Чего не хватает? Что такого нельзя найти? Всегда можно наткнуться на негатив, если хочется, но я не заметил минусов, которые мешали бы мне, футболисту, жить. У жены тоже нет вопросов. Кстати, она удивлялась чистоте асфальта: заметили, что его моют пеной каждый день.

Трошечкин перешел в «Ахмат» из «Химок» в начале года.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:26
Подспудно мыслишка о подвохе всё же сидит.
Capral
Capral
сегодня в 11:22
Адекватный мужик! Везде, где живешь, надо оставаться человеком, тогда и к тебе отношение будет нормальным.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:21, ред.
Не все футболисты такие,как Трошечкин.Вот,что писал про Махачаалу один клоун."Когда я перешел в "Анжи", то мне сказали, что мы будем жить в Москве. Но затем оказалось, что нужно переезжать в Дагестан. Я приехал в разрушенную и уродливую страну. Каждый день на улице была слышна стрельба. Мне приходилось жить в отеле на стадионе. В 30 лет жить на стадионе, словно тебе 14 - неприятный опыт. Мой контракт действовал два года, но я разорвал его через шесть месяцев. Я больше не мог этого выносить", - приводит слова Алмейды
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:14
Это называется обыкновенная трусость.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:13
правильно говорит
Гость
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