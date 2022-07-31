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Колыванов: «Весь чемпионат „Торпедо“ с такой обоймой не пройдёт»

вчера, 23:39
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил игру «Торпедо» в матче против «Крыльев Советов» в РПЛ (1:1).

Хочу поздравить «Торпедо» с первым набранным очком в РПЛ. Я рад за своего друга Александра Генриховича Бородюка, за его помощника Виктора Васильевича Лосева. Эта ничья будет огромным положительным эмоциональным фоном после такого старта сезона. После того как они проигрывали.

Но легче дальше не будет. Надо устояться «автозаводцам». Весь чемпионат с такой обоймой не пройдешь. Надеюсь, руководство это понимает и будет что-то предпринимать.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:08
Пройдёт обратно в ФНЛ.
xq6u2xpnhh2y
xq6u2xpnhh2y
сегодня в 00:05
насчет Торпедо все правильно...
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:04
Не сходится тут. по показаниям счетчика shlomo 41043 выходит на 1-е место в группе. Я просто хочу понять систематику, с большим уважением отношусь к оппонентам в борьбе.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:56
Добрый вечер.
STVA 1 на первом месте.
А что не сходится?
протон
протон
вчера в 23:47, ред.
Могу я знать кто выиграл в группе Численко? по статистике одно, а по факту другое отображает, Хочу поздравить персонально победителя.
Гость
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