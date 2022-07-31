Колыванов: «Весь чемпионат „Торпедо“ с такой обоймой не пройдёт»

Бывший тренер «Уфы» оценил игру «Торпедо» в матче против «Крыльев Советов» в РПЛ (1:1).

Хочу поздравить «Торпедо» с первым набранным очком в РПЛ . Я рад за своего друга Александра Генриховича Бородюка, за его помощника Виктора Васильевича Лосева. Эта ничья будет огромным положительным эмоциональным фоном после такого старта сезона. После того как они проигрывали.

Но легче дальше не будет. Надо устояться «автозаводцам». Весь чемпионат с такой обоймой не пройдешь. Надеюсь, руководство это понимает и будет что-то предпринимать.