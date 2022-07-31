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Чернов: «Правила ни разу не читал, я просто смотрю футбол»

вчера, 23:13

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о работе арбитров в РПЛ.

На встрече с судейским корпусом нам показали некоторые моменты и то, как надо действовать в обороне при стандартах, за что свистят, а за что не свистят. Думаю, что сегодня как раз пенальти, который нам не поставили — это яркий тому пример. Повлияла ли эта встреча как-то? Да, но в матче «Краснодар» — «Урал» такой же неоднозначный момент был в начале матча.

Я думаю, что Шелия и Соболев поговорили друг с другом и всё решили. Это лучше у Саши спросить, мне всё равно.

Правда ли, что некоторые футболисты не знают правил? Думаю, да. Я, вроде как, их знаю (смеётся). Книжку про правила ни разу не читал, я просто смотрю футбол.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
Очень мудрое решение . Вы случайно не еврей !)
qa2rfczvtjsk
qa2rfczvtjsk
сегодня в 00:09
Соболев большой артист, но это ему может очень подпортить его имидж...
4264hesnyghc
4264hesnyghc
вчера в 23:18
Выставил напоказ свою тупость
Гость
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