«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» потеряли очки. Итоги 1-го тура АПЛ

Закончились все матчи 1-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» 0:2
Голы: Габриэл Мартинелли 20, Гуэхи Марк 85 (автогол)
«Фулхэм» — «Ливерпуль» 2:2
Голы: Митрович Александар 32, Митрович Александар 72 (пенальти) — Нуньес Дарвин 64, Салах Мохамед 80
«Борнмут» — «Астон Вилла» 2:0
Голы: Лерма Джефферсон 2, Мур Киффер 80
«Лидс» — «Вулверхэмптон» 2:1
Голы: Родриго 24, Аит-Нури Райан 74 (автогол) — Поденсе Даниэл 6
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 2:0
Голы: Шер Фабиан 58, Уилсон Каллум 78
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 4:1
Голы: Сессеньон Райан 21, Дайер Эрик 31, Салису Мохамед 61 (автогол), Кулусевски Деян 63 — Уорд-Праус Джеймс 12
«Эвертон» — «Челси» 0:1
Гол: Жоржиньо 45+9 (пенальти)
«Лестер Сити» — «Брентфорд» 2:2
Голы: Кастань Тимоти 33, Дьюсбери-Холл Кирнан 46 — Тони Айвен 62, Дасилва Джош 86
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2
Голы: МакАлистер Алексис 68 (автогол) — Гросс Паскаль 30, Гросс Паскаль 39
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 0:2
Голы: Холанд Эрлинг 36 (пенальти), Холанд Эрлинг 65
PS вы заметили? Тоттенхэм уже первый!!!
PS вы заметили? Тоттенхэм уже первый!!!