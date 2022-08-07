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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» потеряли очки. Итоги 1-го тура АПЛ

сегодня, 20:40

Закончились все матчи 1-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» 0:2
Голы: Габриэл Мартинелли 20, Гуэхи Марк 85 (автогол)

«Фулхэм» — «Ливерпуль» 2:2
Голы: Митрович Александар 32, Митрович Александар 72 (пенальти) — Нуньес Дарвин 64, Салах Мохамед 80

«Борнмут» — «Астон Вилла» 2:0
Голы: Лерма Джефферсон 2, Мур Киффер 80

«Лидс» — «Вулверхэмптон» 2:1
Голы: Родриго 24, Аит-Нури Райан 74 (автогол) — Поденсе Даниэл 6

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 2:0
Голы: Шер Фабиан 58, Уилсон Каллум 78

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 4:1
Голы: Сессеньон Райан 21, Дайер Эрик 31, Салису Мохамед 61 (автогол), Кулусевски Деян 63 — Уорд-Праус Джеймс 12

«Эвертон» — «Челси» 0:1
Гол: Жоржиньо 45+9 (пенальти)

«Лестер Сити» — «Брентфорд» 2:2
Голы: Кастань Тимоти 33, Дьюсбери-Холл Кирнан 46 — Тони Айвен 62, Дасилва Джош 86

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2
Голы: МакАлистер Алексис 68 (автогол) — Гросс Паскаль 30, Гросс Паскаль 39

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 0:2
Голы: Холанд Эрлинг 36 (пенальти), Холанд Эрлинг 65

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» потеряли очки. Итоги 1-го тура АПЛ

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 20:58, ред.
Доброго всем времени суток. Поздравляю всех нормально адекватных болельщиков футбола, с началом сезона в АПЛ и в других чемпионатпх. Желаю всем провести сезон с максимальной адекватностью и без чрезмерного троллинга ну и темболее без попадания в бан. Пусть сезон будет интересным, красивым, с множество забитыми голами и с сохранением из интриги до последнего тура.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:51
Хороший тур получился
DXTK
DXTK
сегодня в 20:49
у меня опасения за Саутгемптон могут и вылететь........
DXTK
DXTK
сегодня в 20:46, ред.
Пока, Борнмут одержав победу над Виллой, как и Фулхэм скатавший ничью с Ливерпулем, преподнесли неожиданность в 1 туре, в остальных матчах все ожидаемо и даже поражение и потеря очков у МЮ против Брайтона.

PS вы заметили? Тоттенхэм уже первый!!!
Гость
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