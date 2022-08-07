«Ман Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» в дебютном матче тен Хага в АПЛ

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сегодня, 17:54

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, а на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте хавбек «Брайтона» Алексис МакАлистер отправил мяч в свои ворота — 2:1 победа «чаек».

Этот матч стал первым официальным у руля «Манчестер Юнайтед» для нового главного тренера Эрика тен Хага.