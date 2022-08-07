«Ман Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» в дебютном матче тен Хага в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, а на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте хавбек «Брайтона» Алексис МакАлистер отправил мяч в свои ворота — 2:1 победа «чаек».
Этот матч стал первым официальным у руля «Манчестер Юнайтед» для нового главного тренера Эрика тен Хага.
С конца 87-й минуты до начала 95-й МЮ "Брайтон" катал мяч на поле соперника, причем МЮ дважды разводили от ворот и дважды не смогли дойти даже до середины поля.
А как только вышли на 95й, сразу моментально попали в офсайд.
Игроки нулевые по физе и не понимают, что делать.
Где вы были летом, мистер Тен Хаг?))
P.S. Единственный опасный момент во втором тайме - удар по своим воротам МакАлистера))
С конца 87-й минуты до начала 95-й МЮ "Брайтон" катал мяч на поле соперника, причем МЮ дважды разводили от ворот и дважды не смогли дойти даже до середины поля.
А как только вышли на 95й, сразу моментально попали в офсайд.
Игроки нулевые по физе и не понимают, что делать.
Где вы были летом, мистер Тен Хаг?))
P.S. Единственный опасный момент во втором тайме - удар по своим воротам МакАлистера))