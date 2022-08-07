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«Ман Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» в дебютном матче тен Хага в АПЛ

сегодня, 17:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, а на 39-й минуте Гросс оформил дубль. На 68-й минуте хавбек «Брайтона» Алексис МакАлистер отправил мяч в свои ворота — 2:1 победа «чаек».

Этот матч стал первым официальным у руля «Манчестер Юнайтед» для нового главного тренера Эрика тен Хага.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:02
Фаны не хотевшие Конте, Поча, Аллегри, Моура и т.д. за их "антифутбол") Вы слишком многого требовать начали ни с того сего. Сколько мучений еще будет с ТХ пока построит всеми желанный "Тотальный футбол"! Получится ли вообще?)
adrianes
adrianes
сегодня в 18:01
Ну ничего. В лиге европы пошумят.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:00
Первая игра сезона - ничего страшного. Страшно будет, если так дальше пойдет.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:59
На долго ли Тен Хаг задержится в МЮ.
МАX PAYNЕ
МАX PAYNЕ
сегодня в 17:57, ред.
Роналду не было на предсезонке, новый тренер которому он не мешал,молодежь в старте о которой все говорили,и все равно счет 0-2 после первого тайма.

Выводы от хейтеров: Криштиану Роналду использовал куклу вуду и проклял МЮ на этот матч.
КриРо на скамейке запасных не прессинговал.’
Роналду настроил всех запасных против основных.

По игре все как и было.Решфорд просто нулевой дятел,Фред и Магуайр пожарят как обычно,Фернандеш много лишних телодвижений.
Тен Хааг наверное понял,что тут легкой прогулки не будет, да и состав дырявый,много работы…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:57, ред.
Лучше всего об этом матче можно сказать по концовке.

С конца 87-й минуты до начала 95-й МЮ "Брайтон" катал мяч на поле соперника, причем МЮ дважды разводили от ворот и дважды не смогли дойти даже до середины поля.

А как только вышли на 95й, сразу моментально попали в офсайд.

Игроки нулевые по физе и не понимают, что делать.

Где вы были летом, мистер Тен Хаг?))

P.S. Единственный опасный момент во втором тайме - удар по своим воротам МакАлистера))
Гость
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