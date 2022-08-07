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Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

сегодня, 20:25
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 36-й минуте счёт открыл нападающий Эрлинг Холанд, реализовав пенальти, а на 65-й минуте Холанд удвоил преимущество «горожан».

В этой встрече Холанд повторил рекорд Серхио Агуэро, который держался 11 лет.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 21:05
смотрю после двух голов Холанда многие стали сразу переобуватся и говорить что он точно заиграет в МС......... а что они все говорили до 1 матча в АПЛ? или после суперкубка? Пеп не умеет работать с центерфорвардами, Холанд меньше забьет чем любой новичок Ливерпуля, норвежец не впишется в тикикаку. это будет главный провал трансфера...........

PS Холанд забил два гола ВХ это серьезно!!! Я конечно понимаю два гола Митровича Ливерпулю это вообще как там на немецком будет, если что Клопп меня поправит...... дастиш фантастиш. и тут хорошечно!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:04
С победой горожане, особенно(allemz и Igo0rek) Я рад, что ошибался касаемо норвежца!!!
dok66
dok66
сегодня в 21:00
Ну и нормально . Все впереди .
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:46
Парни старались - результат на лицо
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 20:41
Что сказать, ВХ - очень сложный соперник сейчас, но МС справились, хотя у команд Пепа, как правило, старт всегда тяжелый, команда набирает форму по ходу сезона.
Судить об игре Холанда рано. Да, сегодня забил, но еще видно, что полного понимания игры пока нет. Это еще, возможно, связано с тем, что в Сити давно не было игрока такого выраженного амплуа, что может привести к тому, что Хосеп может менять схемы по сопернику.
Если пойдет все так и дальше, то все будет хорошо у МС. Всех болел с заслуженной победой!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 20:37
В принципе кому там ещё забивать. Он там главный форвард и вся игра идёт на него.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:36
Сити с победой, показали отличную игру, и пока из всех матчей тура, только Сити и Ньюкасл показали отличную командную игру, без "валидола" для своих болельщиков! Уже жду следущие выходные только из-за матчей АПЛ)
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:34
Молодец ..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:32
Я даже не сомневаюсь, что Холанд впишется. Он сам по себе лучший игрок, чем считают многие. А с такими ассистентами он еще раскроется. Главное, чтобы Пеп не играничивал слишком.

Ирония в том, что в "Дортмунде" ему мешал играть Санчо - это типичный единал, который постоянно передерживает мяч и вообще не хочет делиться с партнерами, так что у Холанда была проблема с получением мяча парой. А теперь этот единал прямым рейсом к конкурентам отправился и там мешает играть)) Холанд может быть доволен)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:30
С первого матча начал отрабатывать потраченное на него! Похвально! Остаётся пожелать ему без травм!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:28
С победой всех горожан! Не плохой матч, хоть и есть куда прибавлять. Можно даже Грилиша похвалить, отдавать передачи он умеет (но все равно бесит пока). Холанд хорош, видно что команда пытается перестроиться под игру на Холанда, так как все полузащитники и вингеры пытаются найти его пасом. В общем хороший первый матч сезона. Но надо прибавлять.
allemz
allemz
сегодня в 20:27
Ситизенов с победой! Носорога с почином, крутой дебют, жаль что Пеп заменил, глядишь и на хэт-трик замахнулся бы)) Дальше - больше!
monah-10
monah-10
сегодня в 20:26
Один матч два гола, идет в своем режиме.
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