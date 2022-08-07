Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

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сегодня, 20:25

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 36-й минуте счёт открыл нападающий Эрлинг Холанд, реализовав пенальти, а на 65-й минуте Холанд удвоил преимущество «горожан».

В этой встрече Холанд повторил рекорд Серхио Агуэро, который держался 11 лет.