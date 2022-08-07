Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 36-й минуте счёт открыл нападающий Эрлинг Холанд, реализовав пенальти, а на 65-й минуте Холанд удвоил преимущество «горожан».
В этой встрече Холанд повторил рекорд Серхио Агуэро, который держался 11 лет.
Ирония в том, что в "Дортмунде" ему мешал играть Санчо - это типичный единал, который постоянно передерживает мяч и вообще не хочет делиться с партнерами, так что у Холанда была проблема с получением мяча парой. А теперь этот единал прямым рейсом к конкурентам отправился и там мешает играть)) Холанд может быть доволен)
Ирония в том, что в "Дортмунде" ему мешал играть Санчо - это типичный единал, который постоянно передерживает мяч и вообще не хочет делиться с партнерами, так что у Холанда была проблема с получением мяча парой. А теперь этот единал прямым рейсом к конкурентам отправился и там мешает играть)) Холанд может быть доволен)
Судить об игре Холанда рано. Да, сегодня забил, но еще видно, что полного понимания игры пока нет. Это еще, возможно, связано с тем, что в Сити давно не было игрока такого выраженного амплуа, что может привести к тому, что Хосеп может менять схемы по сопернику.
Если пойдет все так и дальше, то все будет хорошо у МС. Всех болел с заслуженной победой!
Судить об игре Холанда рано. Да, сегодня забил, но еще видно, что полного понимания игры пока нет. Это еще, возможно, связано с тем, что в Сити давно не было игрока такого выраженного амплуа, что может привести к тому, что Хосеп может менять схемы по сопернику.
Если пойдет все так и дальше, то все будет хорошо у МС. Всех болел с заслуженной победой!