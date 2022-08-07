«Химки» одержали гостевую победу над «Торпедо»

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сегодня, 17:09

«Химки» в гостях обыграли «Торпедо» (3:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. На 25-й минуте полузащитник «Торпедо» Алексей Померко сравнял счёт с пенальти. На 68-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов снова вывел свой клуб вперёд, а на 72-й минуте Долгов оформил дубль.

«Химки» идут на 4-м месте (7 очков), «Торпедо» занимает 15-е место (1 очко).