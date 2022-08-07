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«Химки» одержали гостевую победу над «Торпедо»

сегодня, 17:09
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» в гостях обыграли «Торпедо» (3:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. На 25-й минуте полузащитник «Торпедо» Алексей Померко сравнял счёт с пенальти. На 68-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов снова вывел свой клуб вперёд, а на 72-й минуте Долгов оформил дубль.

«Химки» идут на 4-м месте (7 очков), «Торпедо» занимает 15-е место (1 очко).

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Все комментарии
Suriand
Suriand
сегодня в 17:58
Блин,а ведь когда я был мелкий Химки играли в одном дивизионе (кажется 4-ом но могу путать) с нашим ФК Клин и такой прогресс,с победой соседей)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:47
По всей видимости ФК "Торпедо ещё не созрел для РПЛ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 17:45
"...ну не ходят у нас больше болельщики на стадионы из-за fan id, так вы ещё и футбол в прямом эфире посмотреть в трансляции не даёте!"
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Может и в этом отчасти зарыта собака, что игры идут в одно и тоже время.
Полностью согласен с доводами, а выражение "говорящая голова" беру на вооружение.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 17:40, ред.
хотелось бы поговорить вот о чём, Россия не представлена в еврокубках, между турами пауза неделя, почему снова эти говорящие головы из руководства нашего футбола умудрились начинать пару игр рпл в одно время?

Я плачу подписку на матч-премьер, вот по какому поводу я должен думать какой матч мне смотреть, краснодар - локомотив или ахмат - зенит? сегодня играет следующий соперник Спартака - Сочи, параллельно стартует ростов Карпина против оренбурга, что мешает нашим чинушам сделать как было в прошлом году, где тур стартовал одной игрой в пятницу, а заканчивался заключительной игрой в поннедельник? (суббота и воскресенье по 3 игры), какая причина скрещевания игр? жара? ну так начинайте в пятницу и заканчивайте в поннедельник, где игры можно начинать в 19.30 или 20.00...ну не ходят у нас больше болельщики на стадионы из-за fan id, так вы ещё и футбол в прямом эфире посмотреть в трансляции не даёте!

Почему у нас всё время люди сидят не на своих местах!!! ну не ходят фанаты, почему не ведётся работа по привлечению " кузьмы" с семьями на стадион (у локомотива была хорошая программа перед игройгде и стар и млад мог хорошо провести время до матча) у нас НИЧЕГО не меняется, полиция на футбол смотрит как на карму и проводить игры для них это просто сущий АД😂 все понемногу забивают, и в итоге мы снова возвращаемся к пустым трибунам и нулевой атмосфере перед футбольным матчем🤷‍♂️
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:31
«Химки» ДОМА одержали гостевую победу над «Торпедо».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:25
Химки в этом году хороши...
Ayawrik
Ayawrik
сегодня в 17:24
За уши вытащили Торпедо,вот результат
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 17:16
Торпедо и Урал главные на вылет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:13
C "Торпедо", похоже, всё понятно.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 17:10, ред.
Молодцы ребята!!! Верил в вас! Надо брать очки пока есть возможность, потерять их всегда успеем! Всех Химчан с победой!
Гость
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