«Химки» одержали гостевую победу над «Торпедо»

«Химки» в гостях обыграли «Торпедо» (3:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. На 25-й минуте полузащитник «Торпедо» Алексей Померко сравнял счёт с пенальти. На 68-й минуте форвард «Химок» Александр Долгов снова вывел свой клуб вперёд, а на 72-й минуте Долгов оформил дубль.
«Химки» идут на 4-м месте (7 очков), «Торпедо» занимает 15-е место (1 очко).
Я плачу подписку на матч-премьер, вот по какому поводу я должен думать какой матч мне смотреть, краснодар - локомотив или ахмат - зенит? сегодня играет следующий соперник Спартака - Сочи, параллельно стартует ростов Карпина против оренбурга, что мешает нашим чинушам сделать как было в прошлом году, где тур стартовал одной игрой в пятницу, а заканчивался заключительной игрой в поннедельник? (суббота и воскресенье по 3 игры), какая причина скрещевания игр? жара? ну так начинайте в пятницу и заканчивайте в поннедельник, где игры можно начинать в 19.30 или 20.00...ну не ходят у нас больше болельщики на стадионы из-за fan id, так вы ещё и футбол в прямом эфире посмотреть в трансляции не даёте!
Почему у нас всё время люди сидят не на своих местах!!! ну не ходят фанаты, почему не ведётся работа по привлечению " кузьмы" с семьями на стадион (у локомотива была хорошая программа перед игройгде и стар и млад мог хорошо провести время до матча) у нас НИЧЕГО не меняется, полиция на футбол смотрит как на карму и проводить игры для них это просто сущий АД😂 все понемногу забивают, и в итоге мы снова возвращаемся к пустым трибунам и нулевой атмосфере перед футбольным матчем🤷♂️
Я плачу подписку на матч-премьер, вот по какому поводу я должен думать какой матч мне смотреть, краснодар - локомотив или ахмат - зенит? сегодня играет следующий соперник Спартака - Сочи, параллельно стартует ростов Карпина против оренбурга, что мешает нашим чинушам сделать как было в прошлом году, где тур стартовал одной игрой в пятницу, а заканчивался заключительной игрой в поннедельник? (суббота и воскресенье по 3 игры), какая причина скрещевания игр? жара? ну так начинайте в пятницу и заканчивайте в поннедельник, где игры можно начинать в 19.30 или 20.00...ну не ходят у нас больше болельщики на стадионы из-за fan id, так вы ещё и футбол в прямом эфире посмотреть в трансляции не даёте!
Почему у нас всё время люди сидят не на своих местах!!! ну не ходят фанаты, почему не ведётся работа по привлечению " кузьмы" с семьями на стадион (у локомотива была хорошая программа перед игройгде и стар и млад мог хорошо провести время до матча) у нас НИЧЕГО не меняется, полиция на футбол смотрит как на карму и проводить игры для них это просто сущий АД😂 все понемногу забивают, и в итоге мы снова возвращаемся к пустым трибунам и нулевой атмосфере перед футбольным матчем🤷♂️