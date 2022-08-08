Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Валенсия» объявила о переходе Гонсалу Гедеша в «Вулверхэмптон»

вчера, 23:46

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что полузащитник Гонсалу Гедеш переходит в «Вулверхэмптон».

По данным СМИ, сумма трансфера составила 35 млн евро. В ближайшее время «волки» официально представят португальца в качестве своего игрока.

Примечательно, что в прошлом году интерес к Гедешу проявлял «Зенит».

Все новости
Официально«Борнмут» подписал защитника «Фейеноорда», которым интересовался «Спартак»
Вчера, 23:03 Фото
ОфициальноМертенс представлен в качестве игрока «Галатасарая»
Вчера, 22:51 Фото
Официально«Галатасарай» объявил о трансфере Лукаса Торрейры
Вчера, 22:36 Фото
Официально«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере 34-летнего нападающего «Кёльна»
Вчера, 21:02 Фото
ОфициальноИско стал игроком «Севильи»
Вчера, 16:28
ОфициальноСиллессен перешёл в НЕК из Нидерландов
Вчера, 13:15
Все комментарии
k5z6pm7gcfbh
k5z6pm7gcfbh
сегодня в 00:22
Не знаю такого
протон
протон
сегодня в 00:22
Лим вместо того чтобы не ссориться с Торалем, когда тот выиграл Кубок Испании и создать 4-ю по силе команду в Испании все развалил. Скоро все разбегутся, Гайя возможно уйдет через год бесплатно. Жаль, что такой великий клуб прозябает в середине турнирной таблицы из-за самодура президента.
В каком-нибудь 2002 году было невозможно представить себе трансфер сборника Португалии из Валенсии в Вулверхэмптон. Как же сильно с тех пор пала Валенсия, и как сильно поднялась АПЛ по деньгам
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:00
Ничего себе. Вообще не ожидал такого трансфера, если честно. Походу, Гонсало Гедеш рассматривает вариант с Вулверхэмптоном как мостик, через который он может попасть в более именитую команду Английской Примьер Лиги. Интересно, какой он по счету португалец в Вулверхэмптоне? Там возможно наберётся один состав из португальцев. Да плюс ещё и тренер португалец. Посмотрим, чем всё это закончится. Перейдёт он в более сильную команду или нет?! Игрок он конечно неплохой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 