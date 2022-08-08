«Валенсия» объявила о переходе Гонсалу Гедеша в «Вулверхэмптон»

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что полузащитник Гонсалу Гедеш переходит в «Вулверхэмптон».
По данным СМИ, сумма трансфера составила 35 млн евро. В ближайшее время «волки» официально представят португальца в качестве своего игрока.
Примечательно, что в прошлом году интерес к Гедешу проявлял «Зенит».
В каком-нибудь 2002 году было невозможно представить себе трансфер сборника Португалии из Валенсии в Вулверхэмптон. Как же сильно с тех пор пала Валенсия, и как сильно поднялась АПЛ по деньгам
В каком-нибудь 2002 году было невозможно представить себе трансфер сборника Португалии из Валенсии в Вулверхэмптон. Как же сильно с тех пор пала Валенсия, и как сильно поднялась АПЛ по деньгам