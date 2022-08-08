«Валенсия» объявила о переходе Гонсалу Гедеша в «Вулверхэмптон»

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вчера, 23:46

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что полузащитник переходит в «Вулверхэмптон».

По данным СМИ , сумма трансфера составила 35 млн евро. В ближайшее время «волки» официально представят португальца в качестве своего игрока.

Примечательно, что в прошлом году интерес к Гедешу проявлял «Зенит».