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Камоцци: «Не думаю, что у Миранчука будет спад в „Торино“»

сегодня, 19:16

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о дебюте полузащитника Алексея Миранчука за «Торино», где россиянин отметился забитым голом.

Рад за Алексея, он хороший игрок. Конечно, если он будет играть последовательно и при полном доверии своего тренера и товарищей по команде, у него все получится.

Не думаю, что Алексей после удачного старта в «Торино» как-то пойдет на спад, наоборот, он всегда хочет доказывать и становиться лучше.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 19:52
У Миранчука будет подъём в Торино.
Успеха и удачи, Лёшке!!!
gach6s28k7be
gach6s28k7be
сегодня в 19:33
удачи Алексею и не сдаваться...
rma53zehy9ty
rma53zehy9ty
сегодня в 19:19
Хорошо бы так
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