Камоцци: «Не думаю, что у Миранчука будет спад в „Торино“»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о дебюте полузащитника за «Торино», где россиянин отметился забитым голом.

Рад за Алексея, он хороший игрок. Конечно, если он будет играть последовательно и при полном доверии своего тренера и товарищей по команде, у него все получится.

Не думаю, что Алексей после удачного старта в «Торино» как-то пойдет на спад, наоборот, он всегда хочет доказывать и становиться лучше.