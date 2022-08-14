Тренер «Брентфорда»: «Я даже потерял дар речи от результата матча»

Главный тренер «Брентфорда» поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ .

Я даже потерял дар речи от такого результата. «Манчестер Юнайтед» – один из величайших клубов мира. Мы победили со счетом 4:0 команду великолепных футболистов. И мы заслужили эту победу. Речь не о счете, а об исходе в целом, он закономерен. Возможно, завтра мы лучше это осознаем. Я знаю, что наша команда довольно сильна, особого удивления у меня нет. Но итоговый счёт 4:0 – это просто фантастика.