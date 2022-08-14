Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер «Брентфорда»: «Я даже потерял дар речи от результата матча»

сегодня, 15:48
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Я даже потерял дар речи от такого результата. «Манчестер Юнайтед» – один из величайших клубов мира. Мы победили со счетом 4:0 команду великолепных футболистов. И мы заслужили эту победу. Речь не о счете, а об исходе в целом, он закономерен. Возможно, завтра мы лучше это осознаем. Я знаю, что наша команда довольно сильна, особого удивления у меня нет. Но итоговый счёт 4:0 – это просто фантастика.

Удивительное чувство. Мы идеально воплотили наши тактические задумки. Агрессивный высокий прессинг, который принёс нам два гола, был действительно хорош и доставил МЮ проблемы. Мы качественно оборонялись. Да и переходные фазы оказались на высоте – четвёртый гол это показывает.

Все новости
Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
Сегодня, 14:10
Хави: «Нам нужно усиление, но время ещё есть»
Сегодня, 14:01
Верратти: «Витинья отлично вписался в нашу команду»
Сегодня, 13:23
Тен Хаг: «При подобных ошибках любой план летит в мусорное ведро»
Сегодня, 13:14
Индзаги: «Мы до самого конца верили в победу»
Сегодня, 11:45
Эрик Гарсия: «Мы должны были победить»
Сегодня, 11:33
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:02, ред.
О чем говорить, если Манчестер Юнайтед покупает центрального защитника с ростом 175 см. 175 см, Карл!!! И это в футболе 2020-х годов. О чем Тен Хааг думал, когда подписывал его, тем более в АПЛ? В Манчестер Юнайтед необходима глобальная перестройка. Надо отпускать тех игроков, которые не хотят играть за Манчестер Юнайтед. Это касается, в первую очередь, Криштиану Роналду. Судя по первым двум играм, Тен Хааг вообще не попал в АПЛ. Или может руководство клуба не выполнило свои обещания этому тренеру. Посмотрим, на каком месте середины таблицы МЮ закончит сезон.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:01
Позорная страница МЮ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:00
Уже и Вудворда выгнали... Не знаю, что ещё надо сделать. Глейзеров гнать наверно.
allemz
allemz
сегодня в 15:53
Тен Хаг наверное думал, что перед ним очередной Гронинген, ща обыграем на авось и дальше поедем, но оказалось, что даже какой-то Брентфорд что-то да понимает в прессинге и агрессивной игре)))
w35qfg8eah5t
w35qfg8eah5t
сегодня в 15:51
Это уже история....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 