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Ван дер Варт: «„Барселона“ — это мафия. Они должны быть наказаны»

сегодня, 18:27

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт раскритиковал руководство «Барселоны».

Как, черт возьми, вы можете покупать игроков, если у вас нет денег? Я думаю, это позор. Лапорта не перестает везде улыбаться. Этот человек думает, что он король. Но я думаю, что это полный бред.

Ситуация с Френки де Йонгом? Сначала ты подписываешь контракт, а потом его выполняешь или уходишь по-хорошему, в «Барселоне» это не так. «Барселона» — это мафия, и они должны быть наказаны.

Напомним, что «Барселона» просит де Йонга переподписать контракт с сокращением заработной платы.

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Все комментарии
SCОRPION
SCОRPION
сегодня в 18:58
Да оставь их Рафа, все равно дела у них не очень.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:45
Я больше скажу, даже у мафии нет столько рычагов, как у Лапорты))
протон
протон
сегодня в 18:45
Ван дер Варт думаю надо быть осторожным в таких словах, это не красиво.
zsb4p3ryxzaq
zsb4p3ryxzaq
сегодня в 18:29
Слишком строго сказал??
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:29
Дон Лапорта !)
Гость
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