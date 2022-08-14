Ван дер Варт: «„Барселона“ — это мафия. Они должны быть наказаны»

Бывший футболист «Реала» раскритиковал руководство «Барселоны».

Как, черт возьми, вы можете покупать игроков, если у вас нет денег? Я думаю, это позор. Лапорта не перестает везде улыбаться. Этот человек думает, что он король. Но я думаю, что это полный бред.

Ситуация с Френки де Йонгом? Сначала ты подписываешь контракт, а потом его выполняешь или уходишь по-хорошему, в «Барселоне» это не так. «Барселона» — это мафия, и они должны быть наказаны.