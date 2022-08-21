Дзюба показал фото с тренировки «Адана Демирспор».

Новобранец «Адана Демирспор» Артем Дзюба в социальных сетях опубликовал фотографию с тренировки турецкой команды.
Ранее Дзюба выложил постер фильма «1+1» с собой и одноклубником Марио Балотелли.
Новобранец «Адана Демирспор» Артем Дзюба в социальных сетях опубликовал фотографию с тренировки турецкой команды.
Ранее Дзюба выложил постер фильма «1+1» с собой и одноклубником Марио Балотелли.
Что-то удивительно в такой компании нет главного на сегодняшний день, Балотелли. Или всё таки он покидает команду. Тогда все карты у Дзюбы.
Завтра у них игра с Фенербахче, вот и посмотрим на него в деле. Если, конечно, его выпустят на поле.
Ну а настроение вроде у команды боевое. Этот контракт хороший вызов для самого Артёма, показать самому себе на что ты сам ещё способен и доказать своим доброжелателям, свою значимость в футболе.
Я думаю что у него точно не должен получиться этот контракт провальным. Артёмка, при всей его любви к хайпу , ещё и любит новые вызовы в своей жизни. И этот нашумевший переход из Спартака в Зенит и вообще многое другое которое заставляет его быть целеустемлённым.
И этот контракт с турецким клубом тоже для него очередной вызов. Буду рад, скорее всего не только я, но и многие болельщики российского футбола, если у него всё получится в Турции. Пожелаю Артемию только Удачи и самое главное чтобы без травм. Всем Добра !
Что-то удивительно в такой компании нет главного на сегодняшний день, Балотелли. Или всё таки он покидает команду. Тогда все карты у Дзюбы.
Завтра у них игра с Фенербахче, вот и посмотрим на него в деле. Если, конечно, его выпустят на поле.
Ну а настроение вроде у команды боевое. Этот контракт хороший вызов для самого Артёма, показать самому себе на что ты сам ещё способен и доказать своим доброжелателям, свою значимость в футболе.
Я думаю что у него точно не должен получиться этот контракт провальным. Артёмка, при всей его любви к хайпу , ещё и любит новые вызовы в своей жизни. И этот нашумевший переход из Спартака в Зенит и вообще многое другое которое заставляет его быть целеустемлённым.
И этот контракт с турецким клубом тоже для него очередной вызов. Буду рад, скорее всего не только я, но и многие болельщики российского футбола, если у него всё получится в Турции. Пожелаю Артемию только Удачи и самое главное чтобы без травм. Всем Добра !