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Дзюба показал фото с тренировки «Адана Демирспор»

сегодня, 09:41

Новобранец «Адана Демирспор» Артем Дзюба в социальных сетях опубликовал фотографию с тренировки турецкой команды.

Дзюба показал фото с тренировки «Адана Демирспор»

Ранее Дзюба выложил постер фильма «1+1» с собой и одноклубником Марио Балотелли.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:06, ред.
Дзюба показал фото с тренировки «Адана Демирспор».

Что-то удивительно в такой компании нет главного на сегодняшний день, Балотелли. Или всё таки он покидает команду. Тогда все карты у Дзюбы.

Завтра у них игра с Фенербахче, вот и посмотрим на него в деле. Если, конечно, его выпустят на поле.

Ну а настроение вроде у команды боевое. Этот контракт хороший вызов для самого Артёма, показать самому себе на что ты сам ещё способен и доказать своим доброжелателям, свою значимость в футболе.

Я думаю что у него точно не должен получиться этот контракт провальным. Артёмка, при всей его любви к хайпу , ещё и любит новые вызовы в своей жизни. И этот нашумевший переход из Спартака в Зенит и вообще многое другое которое заставляет его быть целеустемлённым.

И этот контракт с турецким клубом тоже для него очередной вызов. Буду рад, скорее всего не только я, но и многие болельщики российского футбола, если у него всё получится в Турции. Пожелаю Артемию только Удачи и самое главное чтобы без травм. Всем Добра !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:12, ред.
Удачи Дзюбе и что бы умыл "фанатов" извращенцев, которые жить без тебя не могут.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:45
Тренироваться еще не начал, а фоточки уже
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