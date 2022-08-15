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Игроков «Локомотива» закрыли на базе до матча с «Химками»

сегодня, 16:15
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив20.08.2022 в 15:00 Не начался

В пресс-службе «Локомотива» подтвердили информацию, что футболисты команды к гостевому матчу 6‑го тура РПЛ с «Химками» будут готовиться на базе.

По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:27
Интересно, а само руководство и весь тренерский штаб себя закрыли на базе вместе с футболистами?
Я конечно понимаю, что на поле играют игроки, но команду готовит тренерский штаб, а тренерский штаб выбирает руководство. Так. что вину за неудавшийся, да какой там, за откровенный провал, все должны делить сообща.
Я вот понять не могу, в Локо собраны хорошие игроки, а команда по потенциалу должна бороться за награды чемпионата. А тут вдруг они разучились играть. Ещё буквально пару месяцев умели, а сейчас раз и разучились.
Да не поверю в это никогда. Значит есть какие то причины. А причин как оказывается очень много, начиная от некомпетенции руководства во главе с Цорном, так и очень слабая работа и квалификация тренерского штаба. Последних двух тренеров Лоського и Пашинина убрали, что бы не мешали...
Вот как можно объяснить, что команда пропускает в концовках и очень много? Да всё просто "подготовили" так, что после часа игры Локо буквально выдыхается.
Думаю даже ничья в матче с Химками будет расценивается обязательная отставка как тренерского штаба, так и руководства. Очередная смена одного на другого немца точно не устроит.
Путин007
Путин007
сегодня в 16:25
Ну там немцы а значит лагеря вообщем ничего нового...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 16:22
Наказаны? В углы ставить будут? На горох или гречку? А розги будут?)))))) А в принципе всё правильно. А то расслабились. Думаю им будут прививать сильную любовь к клубу и его традициям.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:21
Не поможет. Дрезина под откос пошла...
Capral
Capral
сегодня в 16:17, ред.
Пытать будут.... Точно.
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