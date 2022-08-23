Еремякин: «Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счёт»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о проблемах переоборудования стадиона команды для Fan ID.

Как раз занимались этим вопросом на этой неделе. Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счет, но вроде бы будут какие-то незначительные компенсации. Но мы как раз собирались написать письмо в РФС , потому что в бюджете клуба эти деньги заложены не были, отсюда сложности. Завтра будем разговаривать, потому что там приличные деньги, при условии, что у нас еще небольшой стадион, а на стадионах масштабом побольше — более существенные вложения. Будем обращаться в РФС и Лигу, чтобы нам компенсировали наши затраты, потому что в бюджете денег нет.