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Еремякин: «Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счёт»

вчера, 21:12

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о проблемах переоборудования стадиона команды для Fan ID.

Как раз занимались этим вопросом на этой неделе. Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счет, но вроде бы будут какие-то незначительные компенсации. Но мы как раз собирались написать письмо в РФС, потому что в бюджете клуба эти деньги заложены не были, отсюда сложности. Завтра будем разговаривать, потому что там приличные деньги, при условии, что у нас еще небольшой стадион, а на стадионах масштабом побольше — более существенные вложения. Будем обращаться в РФС и Лигу, чтобы нам компенсировали наши затраты, потому что в бюджете денег нет.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Спонсор пусть помогает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:38
"В просьбе отказать"!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:05
А что , есть Госдума которая эту херню ввела, пусть они и платят !
старина
старина
вчера в 22:04
Забавно,газовики жалуются на нехватку денег.Попросите у старшего брата из Питера
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:20
Нету средств на Fan ID ?
Снова в ФНЛ иди.
протон
протон
вчера в 21:17, ред.
Ладно бы у закона была какая-то важная причина, беспорядки в каждом туре, массовые драки на трибунах в каждом туре, порча имущества, регулярные бросания файеров на поле и тд. Но и этого нет! Причем за весь сезон можно не встретить.

Смотрят депутаты, РФС и РПЛ и прочие чинуши, как Зенит полный стадион собирает после введения фан айди, значит всех всё устраивает, оформляются и никто ничего отменять не будет

Премьер-Лига ужесточает критерии для лицензирования, клуб расширяет вместимость, в надежде что болельщики будут ходить, а в итоге вводят запреты. Реально, кто оплачивать банкет будет?
Для чего строили стадионы к ЧМ, чтоб 2 тысячи было? Вы угораете?

Для начала РФС должен компенсировать недополученную прибыль клубам, где уже введён Fan ID, и которые несут убытки из-за того, что меньше болельщиков ходит на стадион.
протон
протон
вчера в 21:16, ред.
Ответ РФС:денег нет ,но вы держитесь !Закон приняли народные депутаты, а компенсировать попросят РПЛ и РФС?
протон
протон
вчера в 21:15
Да отобьёте затраты на билетах, не волнуйтесь. Терюшковы, журовы и валуевы ведь сказали, что после введения фан айди женщины с детьми ломанутся на стадионы.
Гость
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