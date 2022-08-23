Еремякин: «Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счёт»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о проблемах переоборудования стадиона команды для Fan ID.
Как раз занимались этим вопросом на этой неделе. Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счет, но вроде бы будут какие-то незначительные компенсации. Но мы как раз собирались написать письмо в РФС, потому что в бюджете клуба эти деньги заложены не были, отсюда сложности. Завтра будем разговаривать, потому что там приличные деньги, при условии, что у нас еще небольшой стадион, а на стадионах масштабом побольше — более существенные вложения. Будем обращаться в РФС и Лигу, чтобы нам компенсировали наши затраты, потому что в бюджете денег нет.
Смотрят депутаты, РФС и РПЛ и прочие чинуши, как Зенит полный стадион собирает после введения фан айди, значит всех всё устраивает, оформляются и никто ничего отменять не будет
Премьер-Лига ужесточает критерии для лицензирования, клуб расширяет вместимость, в надежде что болельщики будут ходить, а в итоге вводят запреты. Реально, кто оплачивать банкет будет?
Для чего строили стадионы к ЧМ, чтоб 2 тысячи было? Вы угораете?
Для начала РФС должен компенсировать недополученную прибыль клубам, где уже введён Fan ID, и которые несут убытки из-за того, что меньше болельщиков ходит на стадион.
Смотрят депутаты, РФС и РПЛ и прочие чинуши, как Зенит полный стадион собирает после введения фан айди, значит всех всё устраивает, оформляются и никто ничего отменять не будет
Премьер-Лига ужесточает критерии для лицензирования, клуб расширяет вместимость, в надежде что болельщики будут ходить, а в итоге вводят запреты. Реально, кто оплачивать банкет будет?
Для чего строили стадионы к ЧМ, чтоб 2 тысячи было? Вы угораете?
Для начала РФС должен компенсировать недополученную прибыль клубам, где уже введён Fan ID, и которые несут убытки из-за того, что меньше болельщиков ходит на стадион.