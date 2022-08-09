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Власти Москвы одобрили строительство стадиона «Торпедо»

сегодня, 13:34

Власти Москвы одобрили строительство стадиона «Торпедо».

Новый стадион сможет вмещать более 15 тысяч зрителей, а по форме чаша арены будет напоминать шестеренку, подобно той, что изображена на эмблеме автозаводцев. Футбольное поле арены оснастят системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В подтрибунных помещениях разместят раздевалки для футболистов, судейские комнаты, медицинский блок, а также зоны допинг-контроля.

В текущем сезоне «Торпедо» будет играть до середины сентября на «Арене-Химки», а после этого переедет на «Лужники».

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Источник: Mos.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ AlanW 1 (раскрыть)
сегодня в 14:10
Были бы вопросы, не утверждали бы строительство. Это не макет нарисовать....
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 14:09, ред.
А кто будет оплачивать строительство? Сейчас немалые деньги для этого нужны. Сомневаюсь, что бюджет клуба это позволяет.
Capral
Capral
сегодня в 14:07
Ну вот, хоть в чём-то приятные известия!!! Верю в Торпедо!!! Верю в то, что клуб преодолеет временные невзгоды и станет от этого еще сильней!!! Много лет симпатизирую автозаводцам и уверен- команда на правильном пути!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:51
Построить то построят,а кто содержать и обслуживать будет?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:43
Тогда удачи!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 13:37
Тогда удачи.
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