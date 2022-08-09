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сегодня, 13:34

Власти Москвы одобрили строительство стадиона «Торпедо».

Новый стадион сможет вмещать более 15 тысяч зрителей, а по форме чаша арены будет напоминать шестеренку, подобно той, что изображена на эмблеме автозаводцев. Футбольное поле арены оснастят системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В подтрибунных помещениях разместят раздевалки для футболистов, судейские комнаты, медицинский блок, а также зоны допинг-контроля.

В текущем сезоне «Торпедо» будет играть до середины сентября на «Арене-Химки», а после этого переедет на «Лужники».