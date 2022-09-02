Мележиков: «Николсон остаётся в „Спартаке“»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что игрок московского клуба Шамар Николсон останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.
«Николсон остается. Он преодолевает себя, тренируется», — сказал Мележиков.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что игрок московского клуба Шамар Николсон останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.
«Николсон остается. Он преодолевает себя, тренируется», — сказал Мележиков.
Что за преодолевание...?
Он несколько раз говорил, что ему мало игрового времени даю.. Намекал на конкуренцию Соболевым. а сейчас еще Бальде появился. Надо пахать и выигрывать конкуренцию. Это и есть преодоление.
Что за преодолевание...?
Он несколько раз говорил, что ему мало игрового времени даю.. Намекал на конкуренцию Соболевым. а сейчас еще Бальде появился. Надо пахать и выигрывать конкуренцию. Это и есть преодоление.