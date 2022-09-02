Мележиков: «Николсон остаётся в „Спартаке“»

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вчера, 19:52

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что игрок московского клуба останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Николсон остается. Он преодолевает себя, тренируется», — сказал Мележиков.