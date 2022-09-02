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Мележиков: «Николсон остаётся в „Спартаке“»

вчера, 19:52

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что игрок московского клуба Шамар Николсон останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе.

«Николсон остается. Он преодолевает себя, тренируется», — сказал Мележиков.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:29
25процентный клоун25процентный клоун 13 / 390сегодня в 22:49
Что за преодолевание...?
Он несколько раз говорил, что ему мало игрового времени даю.. Намекал на конкуренцию Соболевым. а сейчас еще Бальде появился. Надо пахать и выигрывать конкуренцию. Это и есть преодоление.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:49
Что за преодолевание...
drug01
drug01
вчера в 19:59
Это очень хорошо
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