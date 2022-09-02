«Краснодар» согласовал контракт с Батчи

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02 сентября 2022, 17:19

«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником , который выступает в Португалии за «Шавеш». На данный момент клубы согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдёт в российский клуб.

Полузащитник родился в Португалии, но выступает за сборную Анголы.