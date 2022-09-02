«Краснодар» согласовал контракт с Батчи

«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником Батчи, который выступает в Португалии за «Шавеш». На данный момент клубы согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдёт в российский клуб.
Полузащитник родился в Португалии, но выступает за сборную Анголы.
Конечно сильно мой комп не загрязняют сообщения, что я успешно лидирую в "Палате №6...", но...))))
Спасибо за пояснения!
Конечно сильно мой комп не загрязняют сообщения, что я успешно лидирую в "Палате №6...", но...))))
Спасибо за пояснения!