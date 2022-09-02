Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Краснодар» согласовал контракт с Батчи

02 сентября 2022, 17:19

«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником Батчи, который выступает в Португалии за «Шавеш». На данный момент клубы согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдёт в российский клуб.

Полузащитник родился в Португалии, но выступает за сборную Анголы.

Все новости
Нобоа рассказал, что руководство «Сочи» не отпустит его в «Зенит»
Сегодня, 09:28
«Спартак» собирается подписать норвежского защитника Эльабделлауи
Вчера, 20:56
Агент: «Ранджелович любит Россию»
Вчера, 12:33
«Захарян не перерос уровень РПЛ». Широков, Онопко и Павлюченко ошибаются
08 сентябряВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии11
«Спартак» не собирается подписывать Гаджимурадова
08 сентября
У «Спартака» очень специфичные вкусы. Интерес к Гаджимурадову – клубный канон
08 сентябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
02 сентября в 19:15
Очередной посредственный игрок, только агенты заработают.
виктор бочарников
виктор бочарников
02 сентября в 18:06
Ну лишь бы деру не дал,прецеденты как говорится,были.
Шуnя771
Шуnя771
02 сентября в 17:36, ред.
Интересно девки пляшут по четыре пары в ряд...
Конечно сильно мой комп не загрязняют сообщения, что я успешно лидирую в "Палате №6...", но...))))
Спасибо за пояснения!
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 сентября в 17:24
Здравствуйте. Это технический момент. Тут мы ничего больше сделать на можем. По сути лиг больше нет и в них никто не состоит.
Путин007
Путин007
02 сентября в 17:22
Если все будет норм это гуд...не менее реактивный чем олусегун на флангах нервы всем потрепают...
shlomo2
shlomo2
02 сентября в 17:21
Ну тут еще все только на словах...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 