В «Порту» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну

Директор по связям с общественностью «Порту» Педро Аморим прокомментировал слухи об интересе «драконов» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Порту» интересуется Захаряном? Нет. Мне ничего об этом не известно.
Директор по связям с общественностью «Порту» Педро Аморим прокомментировал слухи об интересе «драконов» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Порту» интересуется Захаряном? Нет. Мне ничего об этом не известно.
Только с этого рожна нам не светит нихрена.
Только с этого рожна нам не светит нихрена.