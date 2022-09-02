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В «Порту» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну

вчера, 13:10

Директор по связям с общественностью «Порту» Педро Аморим прокомментировал слухи об интересе «драконов» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Порту» интересуется Захаряном? Нет. Мне ничего об этом не известно.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:14
Интересно сколько еще вбросов будет?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:58
Вот Порту был бы лучшим вариантом для Захаряна, чем Челси. Португальцы умеют выращивать звезд и у Арсена было бы больше игрового времени. А из Порту мог бы перейти уже в более солидный клуб.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:50
Захарян всем интересен:Оказалось-мир-то тесен!
Только с этого рожна нам не светит нихрена.
shlomo
shlomo
вчера в 13:20
Начинает новая сага о Захаряне....
Гость
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