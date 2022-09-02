«Милан» интересовался Захаряном

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вчера, 13:33

Полузащитник «Динамо» мог перейти в «Милан».

По данным источника, в летнее трансферное окно «россонери» проявляли интерес к Захаряну, однако переход не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Напомним, что летом также сорвался трансфер Захаряна в «Челси».