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«Милан» интересовался Захаряном

вчера, 13:33

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Милан».

По данным источника, в летнее трансферное окно «россонери» проявляли интерес к Захаряну, однако переход не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

Напомним, что летом также сорвался трансфер Захаряна в «Челси».

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Все комментарии
A.C.Milan
A.C.Milan
сегодня в 03:39
Я как болельщик Милана с 30 летним стажем каждый день читаю новости о любимом клубе. Но никогда не знал что Россонери хотели купить этого распиаренного Захаряна, вообще полный бред, смешно🤣🤣🤣
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:50
Не готовы наши футболисты к таким новостям. Читают новости сайтов, как клубы с европы интересуются ими. Читают, читаю в голове разные мысли летают, как в англии среди звезд по зеленным газонам бегут, да люди им в ладоши хлопают. А когда пелена с глаз сойдёт, понимают заканчивать с футболом надо.Психологи нужны грамотные и менеджеры.
vinjard
vinjard ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:34
Все верно футбольная карьера очень коротка. Можно сравнить на примере Дзагоева, когда совсем молодой так и не уехал, а был ведь шанс. Все пустые разговоры готов не готов Захарян, если так рассуждать тогда вообще надо не высовываться из РПЛ.
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:58
Если не секрет, сколько Вам лет?
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:29
Опять какие-то крайности, болеют не так, одни играют, другие не играют, что едят, что не едят. Я когда еще играл в футбол, поехал с еще одним пацаном из команды на стажировку в Англию, в клуб из 3 или 4 лиги, и ехали мы туда с надеждой там остаться, и мы были младше Захаряна. И что символично мы были из академии Динамо. Третьему парню повезло больше, у него родственники были в Италии, и он поехал на стажировку в Серию Ц, потом вернулся в Россию, оформил документы и вернулся играть в Италию. И такое рвение было даже в лиги, которые по уровню ну просто печаль.
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:14
Особенно, повеселило меня, Ваше сравнение со школьниками. У школьников, в отличии от футболистов, практически нет ограничений. Нет ограничений в еде, у них нет строгого спортивного режима и многого другого. Как вообще, можно сравнивать подобные вещи?
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Во-первых, сразу, не "ты", а "Вы". А во-вторых, судя по Вашему посту, Вы, один из тех, кому не больше 30-ти лет. Все Ваши примеры- несерьезны уже сами по себе. Как вообще можно сравнивать бразильцев, африканцев с другими народами?! Африканцы, даже болеют не так, как белые люди- у них анатомия другая. Это НОНСЕНС! Школьники едут учиться? Да, но школьники едут учиться, а не играть в футбол- это же разные вещи. И последнее, по поводу жены и детей. Ну, это вообще полный вздор. Если человек, ставит себе цель в жизни добиться больших побед в спорте, он прежде всего думает о спортивной карьере, а не о создании семьи. Мужчина не женщина, которой надо думать, как побыстрее выскочить замуж, чтобы не остаться старой девой. Вы, любезный, вероятно, очень хотите казаться продвинутым в футбольных делах знатоком. Захарян, уже сейчас разбалован огромными деньгами, и он, совсем не похож на человека, который в чужой стране готов бороться....
Igo0rek
Igo0rek ответ Верг (раскрыть)
вчера в 18:43
Слишком серьезные источники подтверждали информацию о желании Челси купить Захаряна, чтобы это было всего лишь агентской игрой.
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42
Про крышу, это ты уже в какие-то крайности лезешь. Что касается адаптации, "оперения", скажу так. Бразильцы едут в Европу, по сути на другой континент и ничего, как-то адаптируются там, тоже самое касается африканских игроков, аргентинских и так далее. Футбольная карьера игрока, она очень короткая, и упускать такой шанс по меньшей мере глупо. И адаптироваться как раз таки легче в молодом возрасте. Пока он тут будет оперяться, у него появится жена, возможно дети, и сделать шаг в Европу будет сложнее.
Пример не из футбола. Многие школьники после ее окончания, уезжают учиться в Европу, а им куда сложнее, потому что у них нет столько денег как у футболистов, поэтому их быт намного тяжелее, но при этом молодые, амбициозные ребята стараются уехать учиться заграницу, чтобы получить достойное образование и может быть найти достойную работу в Европе.
Верг
Верг
вчера в 18:40, ред.
Никому игроки из рпл не нужны, агентурские байки
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:04
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Парню, всего 19 лет, и он не похож на человека способного на большой переход. Он, по-существу еще ребенок, как правильно назвал его А.Воронин. Еще пару лет в России, а там, судьба сама подскажет в каком направлении надо двигаться...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:00
Приветствую!Думаю Италия все таки менее атлетичная по сравнению с АПЛ! А так конечно согласен с Вами! Рановато!
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:59
Шаг вперед, можно и с крыши сделать, только при этом, надо хорошо подумать, чем, это может закончиться... Захарян не готов морально, прежде всего к Европе. Ему надо опериться, подготовиться к европейской жизни. Те, кто сейчас толкают пацана в Европу, элементарно не понимают, ни футбола, ни жизни в Европе. Здесь, всё не так, как в России.
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:42
Какой смысл заниматься спортом, если ты боишься сделать шаг вперед? Если Захарян мечтает стать топ игроком, то обязан ментально себя перебарывать и идти не смотря на все трудности, и конечно пахать, пахать, и пахать. Ну а если апогей его мечтаний, это стабильно играть в РПЛ и сборной, то это просто слабость и позор.
valt134
valt134
вчера в 17:32
Челси, Милан… Бавария следующая?
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:28
Чтобы играть в Европе, надо соответствовать европейскому футболу. Захарян не готов к европейскому футболу, ни физически, ни морально. У него, даже в российской ПЛ нередко случаются срывы. Какая Европа? Не забывайте и про международную обстановку, что тоже немало важно. Не каждый молодой игрок может адаптироваться и приспособиться к европейской жизни, и в частности- к футболу. У Захи на лбу написано, что он "маменькин сынок". Когдато, А.Воронин писал, как трудно ему было приспособиться в Германии, среди чужих людей. Так это Воронин, который крепче Захаряна и физически, и психологически....
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:19, ред.
Я конечно предпочел бы чтоб Захв вырос в супер игрока в московском "Динамо" и таким и оставался, закончив карьеру в этом клубе и поставив пару-тройку кубков Лиги Чемпионов себе на полку.

НО!

Ребята, с учетом того что твориться и будет продолжаться, как в мире так и у нас в нашей эрпээлии, вы же понимаете, что говоря "Заха, окрепни сначала, а вот потом..." вы предлагаете как в том анекдоте: "сначала плавать научись, а потом воду в бассейн нальем"

Просто в поддержку здравомыслия пост.
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:06
Ну теперь много слухов о нем будет
Сп62
Сп62
вчера в 15:40
Если б Динамо запросило 1-2 ляма, наверное, деньги нашлись бы.
xajaks
xajaks ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:39
Лично я не могу смотреть рпл после апл, убогое хождение по полю в большинстве случаев
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:38
Как раз таки хорошо, если он в раннем возрасте уедет в другой чемпионат, и будет там формироваться как футболист. Там его будет делать лучше окружение, если он сам будет подходить к этому вопросу с головой. А в России его ждет лишь стагнация, что ни есть хорошо.
edu1972
edu1972
вчера в 15:29
Горячая новость, Захаряна на место Неймара Берут , ПСЖ уже залог внёс!!!!! , Шутка,)))
протон
протон
вчера в 15:29
Очень хороший был бы вариант для Арсена
112910415
112910415
вчера в 15:26
Нет - нет, только Челси !
edu1972
edu1972
вчера в 15:25
Ну епть звезда топ клубы волосы рвут на заднице за Захарян, дети малые чумачедьшие
ДСА
ДСА
вчера в 15:00
У Челси сложностей нет.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:54
Начнет в РПЛ рвать и метать как Хвича делал, возьмут и найдут способ перевести денежки!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:44, ред.
Слухи - не слухи, вбросы агента - не вбросы, но у меня один вопрос к Захаряну: сам - то он понимает, что ещё не созрел до Большого европейского футбола? Его же в первом матче "затопчут" и не заметят, как не замечают сусликов слоны в саванне.
Пусть посмотрит матчи Чемпионшипа и тогда поймёт, что даже в эту мясорубку ему путь заказан.
Окрепни, парень, и физически и психологически, и через пару лет тогда намыливайся в Европу. Если, конечно, будут достойные предложения.
Можешь подойти для французского чемпионата. Головин тебе в пример. О других лигах даже не помышляй.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:40
Не плохо бы парню поиграть в Европе..
STVA 1
STVA 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:28
Согласен с Вами!
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