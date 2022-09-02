«Милан» интересовался Захаряном

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог перейти в «Милан».
По данным источника, в летнее трансферное окно «россонери» проявляли интерес к Захаряну, однако переход не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.
Напомним, что летом также сорвался трансфер Захаряна в «Челси».
НО!
Ребята, с учетом того что твориться и будет продолжаться, как в мире так и у нас в нашей эрпээлии, вы же понимаете, что говоря "Заха, окрепни сначала, а вот потом..." вы предлагаете как в том анекдоте: "сначала плавать научись, а потом воду в бассейн нальем"
Просто в поддержку здравомыслия пост.
НО!
Ребята, с учетом того что твориться и будет продолжаться, как в мире так и у нас в нашей эрпээлии, вы же понимаете, что говоря "Заха, окрепни сначала, а вот потом..." вы предлагаете как в том анекдоте: "сначала плавать научись, а потом воду в бассейн нальем"
Просто в поддержку здравомыслия пост.