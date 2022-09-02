Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Урале» подтвердили переговоры о переходе Урунова

вчера, 12:39

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник «Спартака» Остон Урунов близок к переходу в команду из Екатеринбурга.

Если подпишем, тогда скажем, что подписали. Когда появится у нас на базе, тогда посмотрим. Переговоры мы вели. Так что будем ждать.

На какой срок планируем подписать Урунова? Я не знаю, в каком состоянии он приедет. На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал.

Все новости
Агенты Шомуродова помогли Урунову перейти в «Урал»
Сегодня, 08:16
Мележиков: «Николсон остаётся в „Спартаке“»
Вчера, 19:52
Слухи«Краснодар» согласовал контракт с Баши
Вчера, 17:19
Слухи«Милан» интересовался Захаряном
Вчера, 13:33
В «Порту» отреагировали на слухи об интересе к Захаряну
Вчера, 13:10
СлухиУрунов перейдёт в «Урал»
Вчера, 12:15
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:45
Миссия :СПАСИТЕЛЬ!!!
LOpp
LOpp
вчера в 12:43
Заберите
Борислaв
Борислaв
вчера в 12:40
Пока только переговоры
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 