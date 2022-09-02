В «Урале» подтвердили переговоры о переходе Урунова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник «Спартака» близок к переходу в команду из Екатеринбурга.

Если подпишем, тогда скажем, что подписали. Когда появится у нас на базе, тогда посмотрим. Переговоры мы вели. Так что будем ждать.

На какой срок планируем подписать Урунова? Я не знаю, в каком состоянии он приедет. На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал.