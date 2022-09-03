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Монтелла: «Дзюба дал очень позитивный импульс коллективу»

вчера, 13:36

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался об Артеме Дзюбе.

Что касается нашего новичка Артема Дзюбы, он дал очень позитивный импульс коллективу. Он быстро освоился в команде. Считаю, что Артем – игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку.

Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня. Он может сказать несколько слов на итальянском.

Мы многого ждем от Артема. Поскольку у него длительное время не было игровой практики, по физическим кондициям он пока отстает от остальной команды. Но его влияние на игру уже сейчас значительно. Его сильные стороны очевидны.

Артем – футболист с голевым чутьем, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Он всегда забивал двузначное число мячей. Он силен в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты.

Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача – решать моменты в штрафной. Дзюба уже достаточно известен здесь, но, надеюсь, сможет завоевать большую популярность своей игрой и голами.

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Все комментарии
5deyqqm4cjp9
5deyqqm4cjp9
вчера в 14:29
Он себя ещё проявит там!
3txerb8kwnpf
3txerb8kwnpf
вчера в 14:14
Клоун он и в Турции клоун
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:07
Так это только начало...!))
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:06
Ну прямо расхвалил, как мировую супер звезду!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:04
Известный балагур раздевалочник !)
hаrut
hаrut
вчера в 13:47
Уж это Дзюба может...:)))
Mangur
Mangur
вчера в 13:44
Удачи клюбу и Дзубе.
Гость
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