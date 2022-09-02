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Кокорин дебютировал за «Арис» и отдал голевой пас

вчера, 21:33
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)5 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Никосия)ОлимпиакосМатч завершен

«Арис» во втором туре чемпионата Кипра разгромил дома «Олимпиакос» (5:0).

В перерыве на поле в составе «Ариса» вышел форвард Александр Кокорин. В дебютном матче россиянин отметился голевой передачей на Матию Сполярича.

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Все комментарии
Аспект
Аспект ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 08:14
Довольно странно - вроде легкое начало,
А если прямо, прочь отбросивши сентенции:
"Фиорентине" еще больше полегчало -
Стал чище воздух без 56а во Флоренции. ©
9hx6ea6k6jje
9hx6ea6k6jje
сегодня в 03:11
Ну теперь пора и отдохнуть!
ОПС
ОПС
сегодня в 02:09
Хоть Что то отдал.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Стараюсь не жить прошлым чего и вам советую.
Если не ошибаюсь на сегодняшний день только один их клуб Омония выступает в Лиге Европе
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:15
Всё,сейчас играть перестанет! А так-молодец,уголовник.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:22
А мы тут соревновались в остроумие тролля Александра,а вон пас отдал голевой :) Можно сказать перезагрузил свою карьеру :)
AleS
AleS ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
Забыл чтоли, как кипорской АПОЭЛ Зенит обыгрывал 2-1, и выходил из группы в Лиге чемпионов. На Кипре нормальный чемпионат, если делать поправку на размер страны, то вообще неплохой.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 22:52
да соглашусь, наверно лучше было бы сказать любой игрой ПФЛ или медиалиги
David Young
David Young ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 22:46
Я думаю Вы сильно преувеличиваете насчёт "любой".
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:42, ред.
Не ну на первое время надо же себя показать, потом можно и на пляж. А так, в лиге Кипра мог бы заиграть любой обитатель Соккера, даже тот который ноги из-за живота не видит.
Стоит отметить великолепную работу агента Кокорина, который находит ему работу и доят клубы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:41
Прямо, как император Кокорин.
Пришел, увидел, победил.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:39
Голевая «по-царски»
Путин007
Путин007
вчера в 22:36
На золотой мяч пошел...
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:28
перевез бы Мамаева
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:28
Фиалки локти кусают наверное,а когда гол единственный забьет,что будет?!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
Вот умеет же когда захочет!
adrianes
adrianes
вчера в 22:17
Скучает поди о флорентийской жемчужине Тосканы на жарком Кипре,бегать заставляют.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:11
Все разойдитесь! Претендент на ЗМ!
drug01
drug01
вчера в 22:11
Может всё наладиться???
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:09
Да неужели.
Диво дивное ,
Чудо расчудесное, свершилось.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:02
Всё, контракт отработал, теперь в отпуск
Boricku
Boricku
вчера в 22:02
Санчес шикардосно сыграл, Кокориньо !
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:58
Что нам делать в Греции?
Там нужны люди чтоб отсидеться
Крепкие тельцем, шампанским напиться
Не засветится
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:56
Думаю задачу на сезон Сашка выполнил)
minai
minai
вчера в 21:55
Дон Фабио аж прослезился.
Сколот
Сколот
вчера в 21:54
Такими темпами не успеет Санёк на Кипре позагорать, "фиалки" отзовут обратно.
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:49
Пас шикарный, щас посмотрел повтор, ногу выше таза пришлось задрать, мяч летный был.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:46
Первое голевое действие за 2 года! Монстр!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:46
Италию поимел, кипр следующий
Futurista
Futurista ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:46
Он там нападающим стоял...
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