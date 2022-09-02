Кокорин дебютировал за «Арис» и отдал голевой пас

«Арис» во втором туре чемпионата Кипра разгромил дома «Олимпиакос» (5:0).
В перерыве на поле в составе «Ариса» вышел форвард Александр Кокорин. В дебютном матче россиянин отметился голевой передачей на Матию Сполярича.
|Арис5 : 0Олимпиакос
|Матч завершен
«Арис» во втором туре чемпионата Кипра разгромил дома «Олимпиакос» (5:0).
В перерыве на поле в составе «Ариса» вышел форвард Александр Кокорин. В дебютном матче россиянин отметился голевой передачей на Матию Сполярича.
А если прямо, прочь отбросивши сентенции:
"Фиорентине" еще больше полегчало -
Стал чище воздух без 56а во Флоренции. ©
А если прямо, прочь отбросивши сентенции:
"Фиорентине" еще больше полегчало -
Стал чище воздух без 56а во Флоренции. ©
https://youtu.be/rkB-S8V5N7w
Если не ошибаюсь на сегодняшний день только один их клуб Омония выступает в Лиге Европе
Если не ошибаюсь на сегодняшний день только один их клуб Омония выступает в Лиге Европе
Стоит отметить великолепную работу агента Кокорина, который находит ему работу и доят клубы
Стоит отметить великолепную работу агента Кокорина, который находит ему работу и доят клубы
Пришел, увидел, победил.
Пришел, увидел, победил.
Диво дивное ,
Чудо расчудесное, свершилось.
Диво дивное ,
Чудо расчудесное, свершилось.
Там нужны люди чтоб отсидеться
Крепкие тельцем, шампанским напиться
Не засветится
Там нужны люди чтоб отсидеться
Крепкие тельцем, шампанским напиться
Не засветится