На Кипре сообщили, что трансфер Кокорина в «Арис» сорвался

Кипрские журналисты рассказали, что Александр Кокорин так и не прилетел для обсуждения деталей и подписания контракта с «Арисом», хотя в клубе его ждали.
У Кокорина остается два дня, чтобы завершить трансфер из «Фиорентины» в «Арис» до закрытия трансферного окна. Однако сообщается, что трансфер уже сорвался.
Против трансфера выступал агент Кокорина, так как аренда была бесплатной и он не получил бы комиссионные. «Арис» был согласен лишь на компенсации части зарплаты игрока.
Ну какой Кипр и Кокорин? Ну если Саша только туда отдыхать поехал бы.
И это я не про тот отдых, что Кокорин использует уже на протяжении последних лет, я про тот где реально отдыхают, а не числятся.
Ну откуда у Ариса такие деньги на содержания дорогого игрока, который при этом ещё и не играет? Да и Феорентине нет смысла отдавать такого игрока, да ещё и зарплату ему платить.
Кокорин досидит весь контракт в Феорентине, а потом... даже представить боюсь, что будет потом.
Ну какой Кипр и Кокорин? Ну если Саша только туда отдыхать поехал бы.
И это я не про тот отдых, что Кокорин использует уже на протяжении последних лет, я про тот где реально отдыхают, а не числятся.
Ну откуда у Ариса такие деньги на содержания дорогого игрока, который при этом ещё и не играет? Да и Феорентине нет смысла отдавать такого игрока, да ещё и зарплату ему платить.
Кокорин досидит весь контракт в Феорентине, а потом... даже представить боюсь, что будет потом.