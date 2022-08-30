На Кипре сообщили, что трансфер Кокорина в «Арис» сорвался

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сегодня, 15:35

Кипрские журналисты рассказали, что так и не прилетел для обсуждения деталей и подписания контракта с «Арисом», хотя в клубе его ждали.

У Кокорина остается два дня, чтобы завершить трансфер из «Фиорентины» в «Арис» до закрытия трансферного окна. Однако сообщается, что трансфер уже сорвался.

Против трансфера выступал агент Кокорина, так как аренда была бесплатной и он не получил бы комиссионные. «Арис» был согласен лишь на компенсации части зарплаты игрока.