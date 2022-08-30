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На Кипре сообщили, что трансфер Кокорина в «Арис» сорвался

сегодня, 15:35

Кипрские журналисты рассказали, что Александр Кокорин так и не прилетел для обсуждения деталей и подписания контракта с «Арисом», хотя в клубе его ждали.

У Кокорина остается два дня, чтобы завершить трансфер из «Фиорентины» в «Арис» до закрытия трансферного окна. Однако сообщается, что трансфер уже сорвался.

Против трансфера выступал агент Кокорина, так как аренда была бесплатной и он не получил бы комиссионные. «Арис» был согласен лишь на компенсации части зарплаты игрока.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:05
Такие сделки с привлечением туризма надо проводить в начале курортного сезона...а не в сентябре...

Жаль...что "Арис" не успел продать землю,стадион,игроков и лейбл.....для удовлетворения зарплаты игрока...но...
Всё что не делается - всё к лучшему......
AleS
AleS
сегодня в 16:03
Не уровень Сани, правильно, что отказался.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:01
Сказочники всё никак не могут угомониться.
shlomo
shlomo ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 16:01
Потом окажется, что агент Кокорина, сам Кокорин...:)))

Англичанин уходит не прощаясь.
Кокорин прощается, но не уходит....
LOpp
LOpp
сегодня в 16:01
трансфер Кокорина в «Арис» сорвался


киприоты даже не догадываются как им повезло.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:57
Если честно, то сразу казалось слухами и утопией.
Ну какой Кипр и Кокорин? Ну если Саша только туда отдыхать поехал бы.
И это я не про тот отдых, что Кокорин использует уже на протяжении последних лет, я про тот где реально отдыхают, а не числятся.
Ну откуда у Ариса такие деньги на содержания дорогого игрока, который при этом ещё и не играет? Да и Феорентине нет смысла отдавать такого игрока, да ещё и зарплату ему платить.

Кокорин досидит весь контракт в Феорентине, а потом... даже представить боюсь, что будет потом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:55
Прямо представил тунца большого, срывающего и падающего в воду. Какая потеря!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:55
Ахренть ! Опчяьь ?
shlomo
shlomo ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:46
Стул, тюрьма, ссылка в сочи, скамейка фиорентины... Полное ощущение того, что Кокорин уже лет 10 как завязал с футболом, а тут внезапно оказывается, что ему всего 31. Варди в этом возрасте только начинал можно сказать :)

Ну а так что, жадный агент, снова губит карьеру российского, перспективного футболиста😃😃😃 А сколько касаний, он мог бы сделать, даже по воротам мог бы ударить.... и это только на тренировке..... а как бы на скамейке сидел...ууу
ABir
ABir
сегодня в 15:43
Опять все сорвалось из-за непомерных аппетитов дармоедов-агентов
shlomo
shlomo
сегодня в 15:41
Для футбола легенды - никакой бесплатной аренды!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:39
Сашок крутиться как может!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:37
Такого игрока не смогли получить!
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