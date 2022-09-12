Баженов раскритиковал игру Джикии в матче «Ростов» — «Спартак»

оценил действия обороны «Спартака» в проигранном матче с «Ростовом» (2:4).

Это всё супернабор индивидуальных ошибок. Во-первых, в центральной зоне очень много брака. Хочу отметить, что неправильно сыграли против Комличенко. Мне не понравилось, как играл Джикия. И вообще не давали ему принять и развернуться. Мой тренер говорил в свое время, что такая игра – преступление против футбола. Если бы это был молодой игрок, то я не набрасывался бы. Я в принципе и сейчас не набрасываюсь. Но Джикия – всё-таки гарант нашей обороны, и он не имеет права, особенно при первом голе, так играть.

Нападающий играет спиной к воротам. Он вместо того, чтобы прессинговать, выдавливать и заставлять отдавать мяч назад, отскакивает на два метра, дает развернуться Комличенко. Соответственно, тот разворачивается и, наверное, про себя удивленно говорит «спасибо», отдает Полозу, и у того, соответственно, больше пространства. Пробросил Рыбусу и попал здорово. Это была тенденция! Это же не один момент! И с Комличенко первый тайм так играли. И Джикия больше всех с ним оказывался. И он давал ему скинуть.