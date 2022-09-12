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Баженов раскритиковал игру Джикии в матче «Ростов» — «Спартак»

сегодня, 12:47
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Никита Баженов оценил действия обороны «Спартака» в проигранном матче с «Ростовом» (2:4).

Это всё супернабор индивидуальных ошибок. Во-первых, в центральной зоне очень много брака. Хочу отметить, что неправильно сыграли против Комличенко. Мне не понравилось, как играл Джикия. И вообще не давали ему принять и развернуться. Мой тренер говорил в свое время, что такая игра – преступление против футбола. Если бы это был молодой игрок, то я не набрасывался бы. Я в принципе и сейчас не набрасываюсь. Но Джикия – всё-таки гарант нашей обороны, и он не имеет права, особенно при первом голе, так играть.

Нападающий играет спиной к воротам. Он вместо того, чтобы прессинговать, выдавливать и заставлять отдавать мяч назад, отскакивает на два метра, дает развернуться Комличенко. Соответственно, тот разворачивается и, наверное, про себя удивленно говорит «спасибо», отдает Полозу, и у того, соответственно, больше пространства. Пробросил Рыбусу и попал здорово. Это была тенденция! Это же не один момент! И с Комличенко первый тайм так играли. И Джикия больше всех с ним оказывался. И он давал ему скинуть.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 13:12
А что,бывают голы,созданные не вследствие ошибок сторон,или их мастерства? Любой гол-сочетание мастерства и ошибки,в определённой пропорции.Как и незабитые в пустые ворота с трёх метров.ТО все ныли по поводу низкой результативности,теперь высокая не устраивает.Посмотрите,сколько команд пропускает менее одного гола за мат,и сколько "поставщиков ТТД".В итоге получается,что всё не так и плохо.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:06
Уровень нападающих в РПЛ таков, что, если бы не косяки защитников, то играли бы всегда 0:0. А так - хоть голы забивают.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:00
Джикия был плох-не ловил он блох.Промес раз блеснул-и навек уснул.Соболев забил-и лишился сил.Селихов не спал,но в беду попал.
Только Абаскал гоголем скакал...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:55
И с Комличенко первый тайм так играли. И Джикия больше всех с ним оказывался. И он давал ему скинуть.(с)
Может договорились перед матчем? Или Аджика в Ростове хочет играть?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:53
Весь Спартак критиковать надо...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:52
Пускай себя вспомнит... сам не раз косячил
Гость
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