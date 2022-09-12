Иванов: «Вся эта история с Захаряном и „Челси“ была каким-то вбросом»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов не верит, что «Челси» интересовался хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.
Если исходить из моей информации, то вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал».
Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в «Монако» регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.