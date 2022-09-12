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Иванов: «Вся эта история с Захаряном и „Челси“ была каким-то вбросом»

сегодня, 11:49

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов не верит, что «Челси» интересовался хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

Если исходить из моей информации, то вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал».

Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в «Монако» регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:35
Заслуг у Захаряна нет,
как интереса "Челси",
там есть агент,но есть завет:
Не в ту мишень не целься.
Capral
Capral
сегодня в 12:25
Ну, с Агаларовым сравнение глупое- два разных футболиста с разным футбольным менталитетом и интеллектом. Что касается Захаряна, то он, безусловно мог бы надеяться на приглашение одного из европейских клубов, если бы не потерял два года играя под руководством шварца. За это время, у Захи не было творческого роста, более-того, он откровенно деградировал, что мы все и видим сегодня.
t537gyeqek35
t537gyeqek35
сегодня в 12:23
Разговоры только портят людей
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:15
Так оно, скорее всего, и было
memphis
memphis
сегодня в 12:01
Вот и нежданчик) по делу говорит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:51
Пытаются поднять ценник на игрока
Гость
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