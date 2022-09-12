Сергеев: «Мы играем в футбол ради наших болельщиков»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Оренбургом».
Хочу поздравить всех зенитовцев и всех болельщиков «Зенита» с этой исторической победой. Но надеюсь, что мы еще побьем этот рекорд.
А почему нам должно быть стыдно с таким счетом обыгрывать «Оренбург»? Мы играем в футбол ради наших болельщиков, ради родных и близких. Мы всех их порадовали.
потом меня контракт совсем сгубил
и стал играть я только для фанатов,
которым стадион теперь не мил.
потом меня контракт совсем сгубил
и стал играть я только для фанатов,
которым стадион теперь не мил.