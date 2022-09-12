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Сергеев: «Мы играем в футбол ради наших болельщиков»

сегодня, 12:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Форвард «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Оренбургом».

Хочу поздравить всех зенитовцев и всех болельщиков «Зенита» с этой исторической победой. Но надеюсь, что мы еще побьем этот рекорд.

А почему нам должно быть стыдно с таким счетом обыгрывать «Оренбург»? Мы играем в футбол ради наших болельщиков, ради родных и близких. Мы всех их порадовали.

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bj938fc97mbh
bj938fc97mbh
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Разность игроков очень велика
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:30
Играть я начинал для мамы с папой,
потом меня контракт совсем сгубил
и стал играть я только для фанатов,
которым стадион теперь не мил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
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