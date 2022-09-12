Сергеев: «Мы играем в футбол ради наших болельщиков»

Форвард «Зенита» прокомментировал победу над «Оренбургом».

Хочу поздравить всех зенитовцев и всех болельщиков «Зенита» с этой исторической победой. Но надеюсь, что мы еще побьем этот рекорд.

А почему нам должно быть стыдно с таким счетом обыгрывать «Оренбург»? Мы играем в футбол ради наших болельщиков, ради родных и близких. Мы всех их порадовали.