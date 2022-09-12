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Радимов: «В матче с „Зенитом“ на поле была карикатура на „Оренбург“»

сегодня, 10:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал крупную победу команды из Санкт-Петербурга над «Оренбургом» (8:0).

На стадионе, когда ты болеешь за свою команду, такой крупный счет — здорово. Команда на ходу, быстрая, легкая. А «Оренбург» на выезде и дома — две разные команды. Развалились. Тут можно сколько угодно подбирать эпитеты, но по большому счету на поле была карикатура. Жестко, обидно, но давайте называть вещи своими именами. Люди за это получают деньги, показывают свое лицо, то, чего они достигли, но на данный момент это, повторюсь, карикатура.

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Все комментарии
Izmar
Izmar ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:25
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 11:06, ред.
    У команды нет обороны от слова совсем! Мы проиграли всем сильным командам в ФНЛ в прошлом году, по 4-5 мячей в РПЛ в этом году, а теперь вообще 8! И игроки здесь вообще не причем. Виновен штаб-одному по@@р против кого играть, Ман.Сити или Носта, Мы будем играть от себя! Это просто бред непрофессионального человека. У тебя задача закрепиться в РПЛ, а ты заставляешь играть команду в дворовый дыр-дыр! Ошибайтесь, не бойтесь, что вам наколотят 5-8 мячей, зато мы играем от себя!

    Стандарты у наших ворот уже давно катастрофа, кто отвечает за построение обороны? Игроки не могут все решать на поле, для этого есть теоретические занятия по тактике, действия в той или иной ситуации разбираются на этих занятиях! А наш гениальный тренер заявляет-наигрывать комбинации в атаке бессмысленно, мы же не знаем, как будут действовать защитники соперника? Это что? Так может заявлять только крайне непрофессиональный человек! А эмоциональный настрой это вообще прямая обязанность гл.тренера. А посему-я еще в апреле утверждал, Личка не соответствует должности. С этим составом мы должны быть в 10ке,а из ФНЛ должны были выходить с 1-го места....
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:02
    Это была более карикатура более высокого уровня-на засилие в футболе госмонополии ГАЗПРОМ.
    cceuyaugc4ws
    cceuyaugc4ws
    сегодня в 10:56
    Не готов Оренбург к Премьер-лиге.
    Гость
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