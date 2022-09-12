Радимов: «В матче с „Зенитом“ на поле была карикатура на „Оренбург“»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал крупную победу команды из Санкт-Петербурга над «Оренбургом» (8:0).
На стадионе, когда ты болеешь за свою команду, такой крупный счет — здорово. Команда на ходу, быстрая, легкая. А «Оренбург» на выезде и дома — две разные команды. Развалились. Тут можно сколько угодно подбирать эпитеты, но по большому счету на поле была карикатура. Жестко, обидно, но давайте называть вещи своими именами. Люди за это получают деньги, показывают свое лицо, то, чего они достигли, но на данный момент это, повторюсь, карикатура.
Стандарты у наших ворот уже давно катастрофа, кто отвечает за построение обороны? Игроки не могут все решать на поле, для этого есть теоретические занятия по тактике, действия в той или иной ситуации разбираются на этих занятиях! А наш гениальный тренер заявляет-наигрывать комбинации в атаке бессмысленно, мы же не знаем, как будут действовать защитники соперника? Это что? Так может заявлять только крайне непрофессиональный человек! А эмоциональный настрой это вообще прямая обязанность гл.тренера. А посему-я еще в апреле утверждал, Личка не соответствует должности. С этим составом мы должны быть в 10ке,а из ФНЛ должны были выходить с 1-го места....
Стандарты у наших ворот уже давно катастрофа, кто отвечает за построение обороны? Игроки не могут все решать на поле, для этого есть теоретические занятия по тактике, действия в той или иной ситуации разбираются на этих занятиях! А наш гениальный тренер заявляет-наигрывать комбинации в атаке бессмысленно, мы же не знаем, как будут действовать защитники соперника? Это что? Так может заявлять только крайне непрофессиональный человек! А эмоциональный настрой это вообще прямая обязанность гл.тренера. А посему-я еще в апреле утверждал, Личка не соответствует должности. С этим составом мы должны быть в 10ке,а из ФНЛ должны были выходить с 1-го места....