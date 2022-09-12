Радимов: «В матче с „Зенитом“ на поле была карикатура на „Оренбург“»

Бывший капитан «Зенита» прокомментировал крупную победу команды из Санкт-Петербурга над «Оренбургом» (8:0).

На стадионе, когда ты болеешь за свою команду, такой крупный счет — здорово. Команда на ходу, быстрая, легкая. А «Оренбург» на выезде и дома — две разные команды. Развалились. Тут можно сколько угодно подбирать эпитеты, но по большому счету на поле была карикатура. Жестко, обидно, но давайте называть вещи своими именами. Люди за это получают деньги, показывают свое лицо, то, чего они достигли, но на данный момент это, повторюсь, карикатура.