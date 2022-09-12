В «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду попытается уйти из клуба зимой

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сегодня, 13:09

Форвард «Манчестер Юнайтед» в январе во время зимнего трансферного окна будет искать себе новую команду.

Португалец не может адаптироваться к требованиям нового тренера Эрика тен Хага из-за пропущенной предсезонной подготовки, так как искал себе новый клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В этом сезоне он не совершил ни одного голевого действия в семи матчах.