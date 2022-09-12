В «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду попытается уйти из клуба зимой

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в январе во время зимнего трансферного окна будет искать себе новую команду.
Португалец не может адаптироваться к требованиям нового тренера Эрика тен Хага из-за пропущенной предсезонной подготовки, так как искал себе новый клуб, который участвует в Лиге чемпионов.
В этом сезоне он не совершил ни одного голевого действия в семи матчах.
Старый богатый гей может себе это позволить.
Или зажмёт бабло?
Старый богатый гей может себе это позволить.
Или зажмёт бабло?