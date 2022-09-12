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В «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду попытается уйти из клуба зимой

сегодня, 13:09

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в январе во время зимнего трансферного окна будет искать себе новую команду.

Португалец не может адаптироваться к требованиям нового тренера Эрика тен Хага из-за пропущенной предсезонной подготовки, так как искал себе новый клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В этом сезоне он не совершил ни одного голевого действия в семи матчах.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:36
Пусть платит неустойку и валит на все стороны.
Старый богатый гей может себе это позволить.
Или зажмёт бабло?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:23
Пора бы Рону уже спустится с небес на землю...
Гость
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