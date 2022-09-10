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Грэм Поттер хочет подписать в «Челси» Роналду и двух игроков «Брайтона»

сегодня, 12:36

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер определился с первыми трансферными целыми.

В январе и следующим летом 47-летний специалист хочет подписать минимум трёх футболистов. Речь идёт об игроках «Брайтона» Мойсесе Кайседо и Леандро Троссарде, а также нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, от трансфера которого отказался бывший тренер «синих» Томас Тухель.

Контракты Троссарда и Роналду заканчиваются летом 2023-го, поэтому в следующем году они могут быть подписаны бесплатно. Соглашение Кайседо действует до лета 2025-го.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:54, ред.
Да точно, Месси уже понял что он продукт пиара, и не более, а Роналлу никак не хочет признать что его время уже прошло
costard
costard ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:50
Роналду не сможет играть в ЛЧ, ведь он уже играет в ЛЕ.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:37
Если Челси хочет Роналду то им нужно дейстовать уже зимой, пока клуб играет в ЛЧ, если клуб не попадет в ТОП4 с Поттером в конце сезона, то Роналду к ним не пойдет даже если станет свободным агентом, он не восторге от игры МЮ в ЛЕ, неужели в Челси побежит?
DXTK
DXTK
сегодня в 13:22
Нашли покладистого тренера, потому что Тухель строил команду для себя, Поттер будет строить для босса, Рона возьмет и еще пару нонеймов подтянет, видимо когда англичанин подписывал контракт там была обязательная строка с бонусами покупка Роналду.

Еще мне это история напоминает историю с ПСЖ, те тоже уволили Тухеля и назначили Почеттино, случился полный провал ну ладно в ЛЧ, так они еще и титул Лиллю отдали. и скорей всего тоже самое будет ждать Челси, только тут наверно место в ЛЧ потеряют и ноль трофеев.

PS Поттер, решил свой середняк разбирать до конца и отправить тех в чемпионшип, а еще над тен Хагом смеялись что тот в МЮ игроков Аякса берет, ну хотя бы голландец брал футболистов поигравших в ЛЧ, а не игроками аутсайдера пытается улучшить команду.)))))))
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 13:21
Почему я его читаю его имя, не Грэм Поттер,а Гарри Поттер :)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:13
Челси взял нестандартного тренера.... и самое главное для Поттера- это побыстрее разобраться, кто там в руководстве Челси профессор Да́мблдор, а кто Волан-де-Морт!...:)))

Ну денег ему дадут, а потом что...???
-Выделить 250 млн на трансферы под Поттера;
-Ждать первого поражения в ЛЧ;
-Уволить Поттера...

Ну а так что, тренер в Челси на 5 лет? ....Звучит как анекдот
sten312
sten312
сегодня в 13:10
Никогда не нравились ни Челси ,ни Рональду,поэтому двумя руками за этот трансфер....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 13:10
Уважение он никогда не потеряет и не нужно сравнивать его с Месси, это в корень не верно, разные позиции.
Роналду всяко сильнее Лукаку и Вернера в завершении, а у МЮ проблемы с игрой, с моментами, их количеством.
drug01
drug01
сегодня в 13:05
Желание хорошее
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:05
Воо ещё один выдающийся инсайд . Просто на самую экстра супер новость сезона тянет !)
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:03
Непонятна мне позиция Роналду. Пора уже признать, что есть не мало игроков молодых, которые лучше тебя. Месси, кстати, это сделал. Он принял Мбаппе как главную звезду клуба, и спокойно играет в футбол по мере своих сил, помогая Килиану и Ко. А Роналду упорно пытается обмануть время и наверняка считает себя лучшим футболистом планеты на данный момент.

С таким подходом ещё через годик он окончательно потеряет уважение от большинства любителей футбола. А мог бы усмирить своё эго и быть полезным команде и партнёрам, не тянув одеяло на себя.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:02
Для пиара он выбрал верное направление.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:58
Роналду по приколу добавили в этот список походу..
Tex
Tex
сегодня в 12:57
Надо было еще добавить, что руководство планирует строить команду вокруг Роналду, что бы это было еще более нелепо...
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:54
Роналда в Челси это какой то сюр, бред

Хочется включить то видео, где Стив Каррэл орет:

No God, Please No, Noooooooo!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:54
Весь Брайтон так перетянет
Elliada
Elliada
сегодня в 12:50
Тухель отказался. Нашли тренера, который повинуется. Интересно, что на самом деле думает Поттер?
Брулин
Брулин
сегодня в 12:47
«Челси» не уволит Поттера, если он не попадет в топ-4 АПЛ. Его рассматривают как долгосрочный вариант
амурец
амурец
сегодня в 12:46
Роналду конечно может выдать несколько матчей на супер, но весь сезон уже не потянет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:40
Ну с Роном это он зря,не нужен он им!
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