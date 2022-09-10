Грэм Поттер хочет подписать в «Челси» Роналду и двух игроков «Брайтона»

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сегодня, 12:36

Новый главный тренер «Челси» определился с первыми трансферными целыми.

В январе и следующим летом 47-летний специалист хочет подписать минимум трёх футболистов. Речь идёт об игроках «Брайтона» и , а также нападающем «Манчестер Юнайтед» , от трансфера которого отказался бывший тренер «синих» Томас Тухель.

Контракты Троссарда и Роналду заканчиваются летом 2023-го, поэтому в следующем году они могут быть подписаны бесплатно. Соглашение Кайседо действует до лета 2025-го.