Грэм Поттер хочет подписать в «Челси» Роналду и двух игроков «Брайтона»

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер определился с первыми трансферными целыми.
В январе и следующим летом 47-летний специалист хочет подписать минимум трёх футболистов. Речь идёт об игроках «Брайтона» Мойсесе Кайседо и Леандро Троссарде, а также нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, от трансфера которого отказался бывший тренер «синих» Томас Тухель.
Контракты Троссарда и Роналду заканчиваются летом 2023-го, поэтому в следующем году они могут быть подписаны бесплатно. Соглашение Кайседо действует до лета 2025-го.
С таким подходом ещё через годик он окончательно потеряет уважение от большинства любителей футбола. А мог бы усмирить своё эго и быть полезным команде и партнёрам, не тянув одеяло на себя.
С таким подходом ещё через годик он окончательно потеряет уважение от большинства любителей футбола. А мог бы усмирить своё эго и быть полезным команде и партнёрам, не тянув одеяло на себя.
Ну денег ему дадут, а потом что...???
-Выделить 250 млн на трансферы под Поттера;
-Ждать первого поражения в ЛЧ;
-Уволить Поттера...
Ну а так что, тренер в Челси на 5 лет? ....Звучит как анекдот
Ну денег ему дадут, а потом что...???
-Выделить 250 млн на трансферы под Поттера;
-Ждать первого поражения в ЛЧ;
-Уволить Поттера...
Ну а так что, тренер в Челси на 5 лет? ....Звучит как анекдот
Еще мне это история напоминает историю с ПСЖ, те тоже уволили Тухеля и назначили Почеттино, случился полный провал ну ладно в ЛЧ, так они еще и титул Лиллю отдали. и скорей всего тоже самое будет ждать Челси, только тут наверно место в ЛЧ потеряют и ноль трофеев.
PS Поттер, решил свой середняк разбирать до конца и отправить тех в чемпионшип, а еще над тен Хагом смеялись что тот в МЮ игроков Аякса берет, ну хотя бы голландец брал футболистов поигравших в ЛЧ, а не игроками аутсайдера пытается улучшить команду.)))))))
Еще мне это история напоминает историю с ПСЖ, те тоже уволили Тухеля и назначили Почеттино, случился полный провал ну ладно в ЛЧ, так они еще и титул Лиллю отдали. и скорей всего тоже самое будет ждать Челси, только тут наверно место в ЛЧ потеряют и ноль трофеев.
PS Поттер, решил свой середняк разбирать до конца и отправить тех в чемпионшип, а еще над тен Хагом смеялись что тот в МЮ игроков Аякса берет, ну хотя бы голландец брал футболистов поигравших в ЛЧ, а не игроками аутсайдера пытается улучшить команду.)))))))