Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перейти в «Арсенал».
В туринский клуб футболист перешел из «Сассуоло» летом 2021 года на правах двухгодичной аренды с обязательным условием выкупа.
В текущем клубном сезоне полузащитник провел 6 матчей.
Да, нам обязательно зимой нужно брать игрока в опорную зону, который сможет подменять Томаса Парти, но я не уверен, что Локателлисправится с этой задачей! Лично я хотел бы чтоб мы подписали на эту роль Рубена Невеша из Вулверхэмптона или молодого таланта Данило из Палмейраса, а Локателли пусть идет лесом
Да, нам обязательно зимой нужно брать игрока в опорную зону, который сможет подменять Томаса Парти, но я не уверен, что Локателлисправится с этой задачей! Лично я хотел бы чтоб мы подписали на эту роль Рубена Невеша из Вулверхэмптона или молодого таланта Данило из Палмейраса, а Локателли пусть идет лесом