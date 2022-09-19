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Локателли может перейти в «Арсенал»

сегодня, 15:55

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перейти в «Арсенал».

В туринский клуб футболист перешел из «Сассуоло» летом 2021 года на правах двухгодичной аренды с обязательным условием выкупа.

В текущем клубном сезоне полузащитник провел 6 матчей.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 16:35
Почему Вы так утверждаете?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:17
Когда Арсенал интересовался им и предлогал контракт, Мануэль выбрал Ювентус! Вот пусть теперь мучается в Ювентусе)
Да, нам обязательно зимой нужно брать игрока в опорную зону, который сможет подменять Томаса Парти, но я не уверен, что Локателлисправится с этой задачей! Лично я хотел бы чтоб мы подписали на эту роль Рубена Невеша из Вулверхэмптона или молодого таланта Данило из Палмейраса, а Локателли пусть идет лесом
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 15:58
Не нужен он Арсеналу!
Гость
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