Локателли может перейти в «Арсенал»

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сегодня, 15:55

Полузащитник «Ювентуса» может перейти в «Арсенал».

В туринский клуб футболист перешел из «Сассуоло» летом 2021 года на правах двухгодичной аренды с обязательным условием выкупа.

В текущем клубном сезоне полузащитник провел 6 матчей.